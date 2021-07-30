消費券｜下周日發首輪2000元　八達通商戶增兩萬　支付寶增1.3倍

電子消費券將於8月1日發放第一筆2000元，市民可循4個電子支付方式購物。八達通及支付寶代表在港台《千禧年代》分別表示，使用八達通的商戶由4月至7月增加超過兩萬個，支付寶在4月起商戶增幅亦達1.3倍。

有的士業界表示，多個支付工具近月到的士站、入氣站等宣傳，令司機使用電子收費增兩成以上。惟有小商戶指，早於半個月前申請商用版八達通，但一直不成功，致電或電郵都不獲回覆，「個個（生意）水靜鵝飛等消費券出動，一出動就冇份」。



八達通卡有限公司營業及市務總監李玉兒表示，由4月至7月有超過兩萬個新商戶申請，形容情況踴躍積極，可方便市民用到消費券。市民於8月1日起，可以到便利店及交通補貼領取站等拍卡領取消費券，李玉兒表示，已經預計當日會有大量客戶領取，系統已有充足數量應付需求，但如有大量市民同一分鐘領取，系統上或會需要排隊，亦會安排大使當日到領取站附近協助市民。

惟有化妝品及美容店舖的負責人倪小姐致電到《千禧年代》指，早於半個月前登記商用版八達通，並收到電郵確認，但至今兩周仍未成功，曾以多種方式接觸八達通都無回覆，斥八達通無溝通渠道。她另有分店在百貨公司內開設，早於6月已要求百貨公司為她安排八達通收費，亦至昨日才收到，質疑八達通是否人手不足。她說，早已準備好消費券的宣傳計劃，亦有通知客戶，憂無法使用電子支付，「個個水靜鵝飛等出動，一出動就冇份」。

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支付寶港澳台地區總經理李詠詩亦指，4月公布支付寶為電子消費券其中一個支付工具後，使用支付寶的商戶升幅有1.3倍，而現時亦有向小商戶推廣商戶碼，登記沒有門檻。

消費券亦可以用於支付的士車資，的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，裝設電子支付工具的司機數量近月增兩成以上，指支付工具公司近月亦有到的士站及入氣站等向司機宣傳並提供獎賞，指暫時支付工具都不向的士司機收費，司機較樂意使用，但未來在消費券完結後能否保持，就要視乎支付工具公司的優惠和政策。他表示，八達通在港人較廣泛使用，但用以支付的士車資比率不高，反而過去內地遊客來港時，會較多問司機可否使用支付寶或微信支付。

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