高鐵停車場300元月租的士業界　區議員促署方開放車位解違泊問題

自去年初高鐵因疫情停駛起，港鐵一直以高鐵站未有開放為理由，關閉停車場至今，使500個車位未能提供予區內人士使用。原本收費32元1小時、高鐵乘客可付100元1日的車位，有260個被運輸署私下以月租形式給的士業界作「晾車場」之用已有兩年多的時間。

油尖旺區議會副主席朱子洛發現，有關月租費用原來只需要300元，加上早前區內的油麻地公眾停車場拆卸停運後，區內車位需求有增無減，懷疑以往長期擺放於油麻地停車場的的士在停車場停止運作後，轉移到高鐵站停車場內停泊。朱認為運輸署與其賤價將市中心地段的車位租予的士業界，倒不如開放高鐵站停車場車位予附近居民使用，從源頭解決違泊問題。



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上月的油尖旺交通及運輸事務委員會上，區議會副主席朱子洛聯同陳嘉朗提呈一份關注高鐵站停車場尚未重開供公眾使用問題的文件。朱追問下，發現有關月租費用原來只需要300元。

朱子洛就事件向港鐵和運輸署查詢，港鐵回應時表示，只是擔當的士業界與運輸署的中間人，整個談判過程屬於被動角色，但究竟是運輸署還是的士業界作主動一方，卻無從考究，而運輸署則未有回應。朱指，高鐵站停車場的收費原是32元1小時，若然是乘搭高鐵的乘客，則可以優惠價100元1日泊車，現時則以月租300元價錢供的士長泊。惟朱子洛透露，不知道為何價格相距如此大，連車主繳交費用也不知道是交予港鐵還是運輸署。據他了解，停車場內的士不能隨意離開，加上早前油麻地公眾停車場停運拆卸後，區內車位需求有增無減，懷疑以往長期擺放於油麻地停車場的的士在停車場停止運作後，轉移到高鐵站停車場內停泊。

朱子洛表示，油尖旺區內車位供應一向短缺，自油麻地停車場停止運作後，當局卻沒相應舒緩需求措施，令區內違泊問題猖獗。朱形容高鐵站停車場的車位屬於市中心地段，非常珍貴，現時卻以賤價租予的士業界，是資源錯配，認為運輸署應先照顧區內需求，促請署方開放高鐵站停車場的車位予附近居民使用，從源頭解決違泊問題。

香港01正就事件向運輸署查詢。