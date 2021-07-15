北環線｜初步顧問合約奧雅納、艾奕康中標　曾涉高鐵車廠設計問題

政府於去年尾拍板興建北環線，全長10.7公里的鐵路將設5個站，預計造價620億元。港鐵今日（15日）公布，已批出北環線主線的初步設計顧問合約，由奧雅納（ARUP）及艾奕康（AECOM）聯營公司中標，負責制定工程設計、擬備建造時間表、成本估算等。

其中奧雅納過去曾為高鐵石崗列車停放處，維修車庫維修軌道的設計顧問，但因「計錯數」，致路軌實際壓力超過原先設計，導致在高鐵試營運期間發生「出軌」事故。



擬建的北環線將設5個車站，全長約10.7公里。

北環線地質勘探已展開 料2034年竣工

北環線將於落馬洲站及上水站之間興建古洞站，並建鐵路連接屯馬線的錦上路站至古洞站，途經3個分別於新田、牛潭尾及凹頭的中途站，預計於2025年動工，目標在2034年竣工。

港鐵新批出的顧問服務範圍，包括計劃制定工程設計、擬備建造時間表、刊憲圖則和項目成本估算，以及與政府部門及其他持份者聯絡。港鐵項目及工程拓展總監包立聲表示，批出合約是北環線項目重要一步，項目可令新界北居民，享受北環線連接東、西兩邊的便利。在項目初步設時，港鐵會積極推動社區參與。而地質勘探及設施勘測等工程亦已展開。

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兩工程顧問過去曾奪多項本港基建合約

今次合約由奧雅納、艾奕康聯營公司中標。其中奧雅納過去負責政府項目顧問工作時，項目曾出現問題。高鐵香港段列車於試營運期間，曾於車廠發生「出軌」事故，經調查後，證實奧雅納負責設計的工字鐵承托結構裝置，錯計列車經過時的壓力，實際壓力較設計假設大，導致事故發生。奧雅納亦曾為港珠澳大橋、深圳灣公路大橋、廣深港高鐵香港段等多項大型基建的工程顧問，亦曾出現不同程度的施工問題。

另一聯營的顧問公司艾奕康，早前取得屯門南延綫的設計顧問合約，過去亦是中環灣仔繞道和東區走廊連接路的工程顧問，部份項目曾延期完成，亦曾於通車前出現滲水問題。

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