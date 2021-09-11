業安工廈拆卸建公屋冇街巿　房署建議到兩公里外購物　區議員嘩然

房委會今年5月宣布，把4幢出租率達97%的工廈改建作公營房屋，當中包括九龍灣的業安工廠大廈。觀塘區議會本周四(9日)舉行會議，房委會派代表出席介紹方案，表示將興建4幢住宅大樓，工程預計於2023年開展，屆時將有停車場、社福設施、管理處和綠化休憩區等設施，但不設街市。房署代表稱日後市民可到周邊如啟業街市及樂華街市購物，惟樂華街市與業安現址相距兩公里有多，言論引起全場嘩然，更有區議員形容是「超出想像」。



拆工廈可建四幢大樓容納6,000人口

根據房委會向觀塘區議會呈交的文件，業安工廠大廈重建範圍的地盤面積約1.5公頃，總樓面面積約13.5萬，將會興建4座住宅大樓，提供約2,200個單位，人口約為6,000人。當局初步擬訂，重建後將增設1間幼稚園及6項社會福利設施，而重建計劃亦會參照《香港規劃標準與準則》，提供綠化休憩設施、羽毛球場、兒童遊樂場等，根據文件內的設計概念圖，大廈最底5層，將會是停車場、社福設施、管理處和綠化休憩區，至第6層開始才是住宅大樓，重建工程預計將於2023年開展。

會上潘任惠珍指出，擔心新屋邨在德福花園旁邊，增加了6000多人口對交通等配套會是「災難性」。譚肇卓則問到，公屋居民入住後可在哪裏買餸，他指出，入住屋邨的大多是基層人士，而德福花園只有「一田」之類的中高檔超市，「地段好靚，但可以去邊度生活？」蘇冠聰亦指出，發展新公屋項目時，牛頭角街市將會翻新重建， 認為居民難在周邊社區自給自足。

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就近公眾街巿至少相距1.4公里

房署高級建築師黃宏鼎回應時表示，預計落成後住宅部分有33層，邨內提供約200個車位，強調房署在考慮配套時 會視乎屋邨規模和周邊設施，指出根據該署的可行性研究評估，項目附近有牛頭角街市、啟業街市以及樂華街市等，因此未有提供濕街市。惟根據Google地圖，業安工廈的位置與樂華街市相距2.1公里，步行時間約為30分；啟業街市亦相距1.4公里，步行時間約為17分鐘。一眾區議員為之嘩然，期間主席柯創盛笑指，「仲有藍田街市添呀房署同事。」（業安工廈與藍田街市相距約4公里。）

根據Google地圖，業安工廈的位置與樂華街市相距2.1公里，步行時間約需30分鐘。（Google地圖截圖）

房署建議可到連鎖超巿購物

多名區議員其後都有發言表示質疑。其中簡銘東批評，房署只是「打開google map睇附近有咩街市」，沒有將心比己為居民的衣食住行設想；林瑋亦批評，有關的回應和規劃都十分荒謬；譚肇卓則建議，區議員與房署同事應一起實地視察，由業安工廈步行到樂華街市，「我最初諗佢會答我德福有marketplace、有Marks & Spencer，但原來超出我哋想像，係話去樂華街市買餸嘅。」他促房署要「貼地」處理該6000人口的生活。

房屋署高級規劃師葉慧敏回應時只再次表示，署方按人口規模而考慮設立相應配套，故暫無考慮設濕貨街市，續稱居民可到德福花園的超市購物。