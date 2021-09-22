寶田臨時收容中心炎夏不設冷氣　等候中轉屋住戶與木蝨老鼠同眠

現時政府會為受災害、緊急事故或清拆行動影響而無家可歸的人士提供臨時居所，當中包括位於屯門的寶田臨時收容中心及大澳的龍田臨時收容中心。不過有團體發現，收容中心內的環境未如理想。有住戶指出，中心內通風設施不多又不設冷氣，炎夏期間十分焗促，更有嚴重的鼠患、蝨患，衞生惡劣。有面對逼遷困難的住戶表示，在中心內捱了足足9個月仍未獲安排到中轉屋，是政府原定3個月期限的三倍。

團體要求政府跟進現時「無家可歸評審」的進度，並應增加及興建市區中轉屋單位作安置用途。



香港的房屋需求殷切，近年愈多愈多人入住工廈、天台屋、平台僭建劏房單位等，惟這些居所隨時都有逼遷清拆風險。關注安置政策連線發現，過往一年包括葵涌金運工業大廈天台、荃灣眾安街號天台等多處，有數十個住戶都因屋宇署或個別業主執法而面對逼遷困難；而由去年10月到3月期間，共有35戶成員因政府的執法行動而需入住屯門寶田臨時收容中心，惟至本月初，僅有15戶人獲安排入住中轉屋。

據了解，現時住戶入住臨時收容中心後，房署會了解他們的實際情況，如通過「無家可歸評審」並且符合公屋申請資格，房署會安排他們入住中轉屋，並透過公屋申請輪候入住公屋。

公用雪櫃壞掉 房署5個多月才完成維修

李女士過往居於荃灣區天台屋的，今年3月因業主接獲政府的清拆令，她在社工協助下申請入住寶田臨時收容中心。她指，中心內的設施陳舊，平日要十多個人輪候兩個廁格，不敷應用又常見損壞，而住戶向房署反映公用雪櫃壞掉，署方用了5個多月才完成維修。此外，她們的床位狹窄，亦只有膠製拉簾作屏障，私隱度很低；加上中心內只有風扇，沒有空調設備， 空氣侷促及高溫情況下令人難以入睡及影響健康。

↓↓↓寶田臨時收容中心內的環境↓↓↓



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何先生則因去年10月、其工廈天台屋遭清拆而入住收容中心，經過九個月，早前已獲安排至中轉房屋，形容在中心內的時間「好難頂」。他表示，中心內有很多老鼠、曱甴、木蝨出沒，「夜晚一熄燈就聽到佢哋行路郁動，一掃地（曱甴）就肉眼可見......習慣嘅咪瞓到囉，唔習慣嘅就要擔驚受怕。」何先生又形容該處因空氣侷促，與其他居民在空間內「大氣都冇得唞」。他又指，在中心居住期間曾多次向房署詢問中轉屋的審批和進度，惟署方只表示「疫情冇人做嘢」，以致久久未能安排。

關注團體：不應當住戶是「難民」

關注安置政策連線早前亦曾向21名住戶進行調查，當中有47.4%受訪者都表示曾經受蝨患困擾，嚴重程度則屬中等；他們對衞生狀況的滿意度平均只有2.36（1為最低分，5為最高分），對個人私隱得到保障的平均評分只有1.88分。他們認為，收容中心的設施、管理和保養急需作出改善。團體成員陳偉雄又指出，公用廚房的雪櫃經過多番爭取才有，得來不易；而中心缺乏無線上網設備，一些學生住戶無法正常學習，批評政府不應只當暫住的住戶是「難民」。他又建議，未來需要增加市區的中轉屋單位並設於新界東、新界西、九龍東、九龍西和香港島等五大區，讓居民不需如「嫦娥奔月」般離原本社區。