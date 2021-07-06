屯門藍地建逾2萬伙公屋　料區內人口激增10萬　居民促完善配套

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-07-06 18:22

據早前規劃署提交予區議會文件，政府計劃在屯門新慶路及康寶路兩幅土地，興建大型公營房屋，預計可興建2.16萬伙，容納約6.1萬人，料2030至2033年入伙。有區議員表示，區內有其他公屋計劃正在進行，落成後，屯門西北將會激增十多萬人口，憂周邊配套追不上人口增長。受影響市民聯同區議員於今日（6日）在屯門區議會向發展局代表遞信請願，要求完善周邊配套及進行充分諮詢。

受影響地帶居民代表，包括新慶村和紫田村村長及茵翠豪庭業委會主席及廠商今日（6日）與屯門欣田區議員賴嘉汶前往屯門政府合署向發展局代表遞信請願，期間舉起寫有「藍地交匯處塞到爆」、「青麟路塞到爆」及「生人要搬走，祖墳搬去邊」等的標語，現場亦有約十名受影響居民出席請願行動。

屯門欣田區議員賴嘉汶表示，除新慶路及康寶路的公營房屋發展計劃外，現時屯門54區正在興建兩個大型公屋計劃，日後屯門西北區人口定必會急速增加，對附近居民造成重大影響。

屯門欣田區議員賴嘉汶（左）指，因應公屋在屯門西北陸續落成，人口定必會急速增加，對附近居民造成重大影響，要求當局須完善周邊配套及進行充分諮詢。（賴嘉汶提供圖片）

據悉，新慶路康寶路一帶現時為未發展土地，該土地主要用作棕地用途，包括露天貨倉、鄉郊工場、製冰和漂染廠及倉庫，同時夾雜零散的臨時住用構築物、農地、墳墓及骨灰龕。賴嘉汶表示，收地賠償和安置是將會是在地居民最關注的問題，要求政府需要充分諮詢受影響的市民。

屯門新慶路有不少車場及倉地。（資料圖片／蔡正邦攝）

區內交通及社區設施不足應付增長人口

公屋計劃現時目標是在短時間內落成2.16萬伙公營房屋，而相關配套或未能同步落實，也是居民關心的問題，區內的交通配套及社區設施亦向來為人詬病。賴嘉汶指，隨着屯門西北區急速發展，現時藍地交匯處已經不勝負荷，經常出現嚴重擠塞，更蔓延至青麟路、屯門醫院，甚至屯門公路，影響全屯門區居民。

她亦認為，新慶路康寶路公屋的交通只靠擴闊的L7路作主要出入路段不足夠應付龐大流量，相信五柳路日後將成交通樽頸位，而出入的主要交通通道仍需要依賴藍地交匯處，使其無法起分流作用，塞車問題亦未能解決。

人口增加會令社區設施更加供不應求，當中以屯門醫院的負荷最為嚴重。（資料圖片／歐嘉樂攝）

至於社區設施，屯門區的社區設施本以長期不足。她認為，人口增加會令社區設施更加供不應求，當中以屯門醫院的負荷最為嚴重，而智能停車場、政府綜合服務大樓，如街市、圖書館、體育館、泳池等，私家醫院及安老院舍等社區設施也需要納入規劃，完善配套，以滿足市民需要。