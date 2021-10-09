新巴9號昨歌連臣角遇激流　拍片乘客：脫險後全車向車長鼓掌致謝

熱帶氣旋「獅子山」襲港，昨日（8日）一架新巴9號巴士，中午由石澳駛往筲箕灣，路經歌連臣角一帶時，傾盤大雨，雨水及地面積水不停湧入車廂，片段在網上廣泛流傳。事隔一日《香港01》聯絡到拍攝影片的乘客李先生，憶述「水上巴士」經歷。

李先生形容，上車時天文台已發紅雨警告，上車後暴雨突襲，馬路積水近半米深，車內水深約一寸。當巴士駛上斜路，前方雨水更湧至車頭擋風玻璃位置。由於該巴士線駛經部份路段較驚險，車內氣氛頗為緊張，「左邊懸崖，到墳場個陣右邊係斜坡，仲要係鬆散區，都驚有泥石流！」

他感謝車長忙著駕車，仍不忘安撫乘客，並向乘客解釋路段屬單線路段，若停車將癱瘓全線、或阻礙緊急救援，且有信心巴士可繼續安全行車，「司機話佢揸開呢條線，唔係頂更，都試過咁嘅情況。」乘客於是分工留意車外四周環境，希望司機集中應對路面情況。他說，歷時逾半小時才成功「逃離」驚險路段並返回市區，乘客在總站即以掌聲向司機致謝。



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石澳拍照見黑雲來襲 登上「水上巴士」

攝影愛好者李先生今日接受《香港01》電話訪問，談及昨日打算拍攝風雨來襲前的影像，故中午乘巴士到石澳，未料不久後天文台就發出紅雨警告，為安全起見，決定立即離開「我都係室內影，唔會係追風追到影相要消防救，點知影影吓突然見到有黑雲，上網見到雷暴同雨帶增強咗好多，立即走，上咗最後一班9號巴士。」

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車外水深及膝 一度升至車頭擋風玻璃位置

巴士駛至中途，李先生說，路面因突如其來的大暴雨，積水升至近半米深。黃泥水湧入車內，車廂內水深亦有一寸，而上斜路段，車外水位升至車頭玻璃位置，而車內乘客氣氛頗為緊張。「有段路左邊懸崖，到墳場個陣右邊係斜坡，仲要係鬆散區，都驚有泥石流」，而當時車內數名乘客，大多是外出上班的石澳居民，都對「水浸」巴士感到驚訝，隨即致電提醒家人勿駕車往返相關路段。

同車啲人話住咁多年都未試過咁突發，話一般黑雨先會咁，點解紅雨會咁勁，都有師奶驚部車會死火！ 「水上巴士」乘客李先生

（受訪者提供）

司機話佢揸開呢條線，唔係頂更，都試過咁嘅情況，因為單線雙向行車，停低仲危險，成條線都癱瘓，有咩都難入嚟救！ 「水上巴士」乘客李先生

路經懸崖、鬆散斜坡 司機冷靜解釋宜繼續行車

李先生說，當時車內「唔太嘈、無喧嘩」，但「小小（緊張）梗有」，他感謝司機耐心解釋情況，安撫乘客情緒「司機話佢揸開呢條線，唔係頂更，都試過咁嘅情況。因為單線雙向行車，停低仲危險，成條線都癱瘓，有咩都難入嚟救。」他稱，當時Google地圖顯示，通往市區需約18分鐘行車路線，不過下車步行，路程時間更長更危險，考慮到「司機話只要唔影響引擎都可以繼續行」，乘客們自發分工，分別觀察車外不同位置情況，「幫手睇住有無嘢跌落嚟。」

李先生說，司機當時表現專業認真，並向乘客解釋繼續行車決定的原因，令大家安心不小。（受訪者提供）

司機憑經驗「脫險」 全車拍掌致謝

李先生形容約40多歲的男車長表現專業認真，「師傅資深，又試過咁嘅情況，中途佢都有開幾次車門睇情況。」直至巴士成功駛入市區時，乘客已安心不少，「大家都無再企喺中間，而係坐返低。」平日約25分鐘左右的車程，「水上巴士」乘客坐了近40分鐘，李先生說，當巴士抵達筲箕灣總站時，全車乘客即「拍手多謝師傅」，帶大家平安離開驚險路段。

李先生認為，天文台在太短時間內轉換暴雨警告，市民及巴士公司未及反應，「紅黑紅轉變太快，影響到大家出唔出門，心情好忐忑，其實早啲提醒，就可避免交通混亂！」