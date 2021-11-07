大埔富蝶邨首期居民入伙　配套依賴富亨邨　區議員憂塞車違泊惡化

以蝴蝶命名的富蝶邨於本周開始入伙，準租戶已收到房屋署的入伙通知，陸續籌備裝修新居，但大埔區內交通擠塞問題持續多年仍未解決，新屋邨落成後人口大增，有區議員憂慮塞車情況惡化，同時區內車位嚴重不足，恐怕未來會出現如沙田水泉澳邨般「違泊車輛由山腰泊到山頂」的情況。現階段富蝶邨居民仍需依賴鄰邨富享邨的民生配套，如到富享邨的街市及超級市場買餸，路程約需5分鐘。



大埔富蝶邨於本周開始入伙。（Facebook專頁公屋聯會圖片）

富碟邨位於大埔頌雅路，是區內的新建大型屋邨，因位置與蝴蝶保育園相近而命名為「富碟邨」，鄰近有大埔醫院及那打素醫院。富蝶邨共分為三期興建，設有10座樓宇，提供約9,116伙，首期1座共有655戶，最近開始入伙；二期的8座預計在2023年落成，估計可提供7,431個公屋單位，第三期則仍在籌備當中，富蝶邨預料會為大埔增加約兩萬多名居民。

大埔居民：十分鐘車程塞至半小時才抵達

大埔的交通配套一直為人詬病，面對新公共屋邨落成後居民人數大增，區議員何偉霖表示，未來區內交通必定癱瘓，他形容，區內的人口在未來幾年將會膨脹，除富蝶邨外，未來或會有多個發展計劃在區內推出，例如北部都會區、中轉屋、過渡性房屋及土地共享計劃等，相信區內人口會持續增長，但現時區內的交通配套卻無法負荷。

北區皇后山邨落成 交通問題勢雪上加霜

何偉霖指出，現時大埔區內塞車情況十分普遍，東鐵線的9卡列車不勝負荷，不少居民與他反映每天都要等兩班9卡列車才可上東鐵車廂，坐巴士亦面對同樣情況，「明明十分鐘車程，要半小時才抵達」，居民紛紛嘆塞車已成習慣，加上北區皇后山邨落成，居民同樣需要經大埔及吐露港來往市區，未來只會「塞上加塞」。

另外，何偉霖表示，面對大埔區內現存的交通擠塞問題，有富蝶邨準租戶向他表達擔憂，他直言「𠵱家唔使擔心住，遲吓另外8座起好就要擔心喇」。他希望政府盡快正視相關問題，期望透過興建新公路，令南北道路貫通，大埔人便可直達九龍，否則長遠而言區內交通會嚴重癱瘓。除此之外，富蝶邨鄰近大埔醫院及那打素醫院，何偉霖表示，如果未來塞車情況持續，難保會影響醫院的救援服務。

邨內車位供不應求 2萬多人爭300個車位

除交通配套外，富蝶邨的車位亦供不應求，2萬多個住戶需爭奪300多個車位，預計會令未來區內違泊情況變得更加嚴重。由於頌雅路至南運路為富蝶邨居民前往港鐵站的主要幹道，何偉霖指出，運輸署曾以擴闊路面來解決塞車問題，但擴闊後隨之而來又出現違泊情況，「擴闊工程等於冇用，繼續塞落去」。

何偉霖解釋，富蝶邨居民大多是基層市民，部份人依靠駕駛Van仔運送貨物、的士等維生，車輛是他們的謀生工具，現階段落成的車位只有20個，但卻有近650戶希望能成功申請；待9座落成後，預計2萬多人爭奪300多個車位，嚴重供不應求。

何偉霖補充指，富蝶邨附近的道路與沙田水泉澳邨類同，但當區的主要道路比富蝶邨多，包括有多石街及水泉坳街，違泊情況卻仍然極之嚴重，違泊車輛由山腰泊至山頂，「山頂迴旋處位，有時逼到車都開唔走」。他形容水泉澳邨的情況尚且如此驚人，待富蝶邨全部樓宇落成後，區內的違泊情況更令人擔心。面對車位緊張，何偉霖表示，應在屋邨正式落成前便解決好，例如覓空地興建停車場，「要死之前先做就太遲」。

邨內超市需到2023年才營業

至於富蝶邨周邊配套方面，何偉霖指附近現時只有幾個舖位及一間餐廳，旁邊附設一座四層高的社區服務綜合大樓，當中有老人及托兒設施，邨內的超市將在2023年第二期的另外8座落成後才營業，新入伙居民現時最近可到富亨邨街市及超級市場買餸，路程約需5分鐘。何偉霖表示，暫未收到新入伙居民的求助個案，未來會密切關注當區情況。