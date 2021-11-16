Foodpanda罷工｜送遞員提15項訴求　勞資談判逾五小時陷僵持局面

foodpanda送遞員上周末一連兩日進行罷工，要求資方回應削減服務費等問題，管理層終答應今日（16日）與勞方代表會面。下午4時多，逾50名送遞員在位於上環的foodpanda總公司附近聲援，並遭現場警方警告需遵守限聚令。勞方代表一行八人於下午5時到達現場，開始與資方進行談判，至晚上10時許，雙方仍未就各項議題取得共識，有勞方代表坦言對談判結果不樂觀，但亦有人認為資方無能力再承受罷工發生，故必須同意勞方提出的訴求。



至晚上8時許，勞資雙方會面三小時後，談判仍未有見成果。勞方代表之一鄭先生指，現時雙方陷僵持階段，就第一點的基本訂單服務費底價均沒有退讓。（曾鳳婷攝）

根據勞方代表透露，這次雙方談判的議題共15項，包括最低服務費水平每張單不能低於50元（電單車手）及30元（步兵及單車手）；當送遞員有理據地拒單、轉單時，foodpanda不應強制暫停或提前完結送遞員的更份，或凍結送遞員的賬號；要求公司取消削減孖單的服務費政策。

要求公司不應無理凍結送遞員賬號或終止合約

此外，勞方亦要求foodpanda不應無理凍結送遞員的賬號或終止合約，若要凍結遞員的賬號或終止合約，foodpanda亦應提供充足的證據及明確原因。若有送遞員過往曾在缺乏明確理由的情況下，被凍結賬號或終止合約，foodpanda應重啟其賬號。

勞方亦希望，公司能以道路地圖（即實際的送遞路程）計算送遞員的服務費用，以取代以航空地圖（即直線距離）來計算送遞路程的方式。此外，他們要求如果訂單因送遷員無法控制的原因而取消，送遞員仍應獲得合理的服務費。他們亦促請資方改善訂單派送系統，將餐廳的備餐時間納入到訂單準備時間內，減少送遞員等餐時間，並教育顧客及餐廳員工禮貌對待送遞員，以及按一定標準來包裝食物，防止傾瀉，並建議設定顧客取餐時間限制。

促請設立實體中心處理來自送遞員的投訴

送遞員亦促請公司在香港設立至少一個實體中心，處理來自送遞員的投訴及諮詢。此外，他們希望公司改變應用程式突然出現的提示及警告的音效，以「嗶」取代過往具有煩擾性及干擾性聲音。

送遞員亦要求公司為他們提供收入證明，包括一定時段內現金訂單及服務費金額的詳細說明。訂單接受時間應超過100秒，避免送遞員因網絡訊號問題而錯過訂單。此外，他們促請公司停止因無效的送遞證明照片而凍結送遞員的賬戶，並調整送遞證明的標準，使之更加合理。勞方代表表示，如foodpanda與談判小組在會談後達成協議，foodpanda應透過電郵告知每一位送遞員有關協議內容。

勞方代表：資方態度「企硬」拒讓步

可是，至晚上8時許，勞資雙方會面三小時後，談判仍未有見成果。勞方代表之一鄭先生指，現時雙方陷僵持階段，就第一點的基本訂單服務費底價均沒有退讓。勞方要求車手每張訂單的服務費底價須達50元，單車手及步兵則達30元，惟資方「企硬」，指出會以獎金制彌補員工。鄭先生認為勞方並沒有保證獎金是否只屬一次性，以及獎金制將會維持多久，亦沒有提及在設立獎金制後，會否再次減少基本訂單服務費，令勞方感到欠缺保障，他形容資方一直以市場調整等官腔理由推搪送遞員的訴求，「公司一啲都唔讓步，我哋都唔會讓步」。他直言對談判結果不太樂觀，亦認為成功的機會不大。另一名勞方代表Waqas Fida則認為資方態度有軟化，感覺傾向希望解決問題。他認為資方亦無能力再承受罷工發生，「我相信他們必須要同意的」。現場有數名警員駐守及封路，附近則有十多名送遞員正等待談判結果。

至晚上11時，勞方代表之一KK（化名）表示，希望晚上12時左右能有談判結果，但暫時仍未有共識，不排除有進一步工業行動，現時還有五個訴求仍未談及，其他訴求則局部提及。