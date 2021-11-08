傷健共融舞台劇《誰來發聲》　香港首次演員和手語演員同演一角

社會對傷健人士的支援，大多數偏向物質援助和提供就業機會，除了這些經濟物質以外，讓他們有機會實踐才能，精神價值上的發展亦是重要面向。上年劇場人小牛和社工Christie成立社企，從上述數個層面支援傷健人士，當中包括成立「形．融．劇作社」，透過藝術創作，邀請聽障人士與健全人士合作演出舞台劇，讓大家共同學習手語，推廣共融價值。

文：賴家俊

攝：賴家俊、受訪者提供



左起：「形．融．劇作社」負責人小牛及社工Christie（賴家俊 攝）

大約一年前，投身劇場教育多年的小牛與Christie，在疫情期間成立社企，推動支援傷健人士，除了派發物資外，還創辦「不完美工作室」教他們學習手藝以有一技傍身。他們深感物質和精神生活都是重要的發展面向，遂成立「形．融．劇作社」推廣共融劇團，開團第一套劇《誰來發聲》邀請數名聽障人士，與幾位健全人士（有演出經驗和沒有演出經驗）共演舞台劇。

「聽障人士很努力學口語，為何我們不反過來努力學手語？有不少人質疑手語是少數人的『語言』，為何仍要籌備這次舞台劇？」憶起籌辦這次舞台劇的初衷，Christie表示聽障人士很樂意以不同方法與人溝通，而社會往往以經濟效益為由，忽略弱勢社群的需要，拒絕傷健人士參與康體活動，所以更要成立社企推動大家對他們的關注。

一視同仁參與演出

劇團負責人小牛表示，過往所說共融劇團不少只是讓傷健人士零對白出場一幕，這次演出是讓聽障演員高度參與，一眾演員集體創作，大家都要學手語，每個人也可以表達感想。他從手語老師得到的資訊，有別於過往手語翻譯在台邊打手語，或身在演員後做手語翻譯，這次是香港第一次聽障人士參與的舞台劇，同一人演兩個角色 （以演員和手語演員演繹同一個角色的舞台劇），大家平等共同進退擔當同等重要角色。

「教育無分年紀，人生每個階段都有不同難題和想表達的聲音，不斷學習怎樣與人相處。」談起這次演員遍佈不同年齡群，大家如何有效溝通，讓聽障人士融入創作？小牛表示大家不應刻意避開對他們表達感受，直接告訴想他們做什麼，他們會發揮自己創意去投入創作。

「大家一視同仁，不是我們幫他們什麼，是他們給我們什麼？」Christie表示，綵排時有手語翻譯從旁協助，但聽障人士其實有極強適應力，往往比一般演員適應更快，有很強觀察力，一旦發現跟不到進度很快便可以追回來，總之當他們也是一般人便可以。從事特殊學習需要教育多年，她表示不同類型傷健人士都有自己長處優勢，要多欣賞他們發掘這些優勢。她表示，之前曾試過在其他共融劇團的讀劇演出中，有資深劇場人反而在活動中能找回自己初心，大家要相信不同人都可以做到突破自己的界限。

為了擴闊社企資源，Christie和小牛這幾年來各自向不同渠道申請資金項目，多次碰壁下，這次「形．融．劇作社」首齣舞台劇《誰來發聲》獲得今屆賽馬會「今生不做機械人」青少年創夢計劃資助，讓這個以表演藝術推動共融價值的項目得以實行，小牛表示倘若劇團將來有更多人支持和申請到項目資金，他希望讓共融劇團能持續發展，現在先踏出第一步成立社企讓大家認識，而在營運社企期間，又聽到不同聲音推動他們的工作。

為了完善這次演出，劇團在十月中已為《誰來發聲》舉行首演，首演主要邀請舞台業界朋友給予批評意見，讓劇團汲取建議修改演出，並將於這個月下旬向公眾重演2.0加強版。

【演出詳情】

名稱：《誰來發聲2.0加強版》

日期及時間：27/11/2021（六）3pm，8pm / 28/11/2021（日）3pm，8pm

地點：大埔青年空間黑盒劇場（不設劃位）

（新界大埔墟寶鄉街二號）

節目約1.5小時，設演後座談會

演員：王植瑋 / 朱惠文 / 呂芷欣 / 林娜亞 / 陳俊榮 / 鄒敏夷 / 謝笑鳳 / 鍾恩娣 / 羅德森 / 譚阜基

票價 $150 / $100（優惠）

^全日制學生、年滿60歲或以上人士、殘疾人士及看護人、綜合社會保障援助受惠人士專享優惠。

【演出地圖】

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