科大地盤神秘隧道結構不穩有倒塌危機　校方指將以3D打印保留

今年5月科大學生宿舍地盤內被發現有神秘隧道，大學即時停工並交由古蹟辦跟進。事隔半年，科大今日（23日）向校內師生發出電郵，指現時挖掘和地盤平整工程已幾近完成，正進入建築上層結構的階段；校方又表示，經過詳細研究後，決定以數碼方式、創建3D打印模型來記錄隧道，另亦會實體抽取隧道的一部分以進行保存，抽取工作預計將於本月底開始。



只抽除一部分作保育 日後校內展出

該封署名由科大副校長（行政）龐鼎全和校園發展事務處發出的電郵中表示，有關地盤今年5月在施工期間，因發現三個地下隧道入口而需要停工。校方表示，一直與古蹟辦聯絡和進行不同研究，發現三個隧道入口約3米至8米長，如不作處理有倒塌危機。

校方指，除了安全也尊重公眾利益，因此與大學的土木工程系和一間專業公司緊密合作，探討不同保育隧道的可行方法；在仔細研究不同選項後，校方決定只抽除隧道一部分作保育，並會以3D打印技術來記錄隧道。

科大續指，由於隧道結構不穩並可能再次倒塌，因此早前已開始預備抽取隧道的工作，預計可於本月底展開；而校內土木工程系和電腦科學學科相關的學生都有被邀請參加，在教職員的監督下對隧道進行掃描和數碼化工作。校方在電郵中提到，被抽取的隧道部分將會移到校園內的合適位置，日後作出展示。

↓↓↓今年5月科大學生宿舍地盤內被發現有神秘隧道：



+ 3

今年5月，警方接獲科大地盤負責人報案，稱工人於上址工作期間，發現一條不明隧道，而古蹟辦接報後，隨即派員到現場視察，記錄及查詢發現隧道經過。當時有學者估計，地道有機會是於二戰時期、日軍佔領香港的最後一至兩年興建，以讓日軍躲藏伏擊盟軍。《香港01》正就事件向古蹟辦查詢。