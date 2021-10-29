英殖時期古郵筒剩9個　中西區佔最多　議員關注保育復修政策

一輛城巴今年5月與電單車相撞後直撼赤柱郵政局，郵局經修復後已回復原狀，同時引起外界關注古郵筒的保育情況。有中西區議員指近年已退役及復修了的9個古郵筒中，中西區佔5個，屬全港最多，擔心政府對香港郵政文物保育工作並不足夠，促請香港郵政等部門交待棄置、保留或修復政策。香港郵政回應若在維修及保養古郵筒時遇上問題，會向文物保育專員辦事處或古蹟辦尋求專業意見，強調繼續保育服役中的古郵筒。



古郵筒數量較九七年前減少六成

全港設有約1150個街道郵箱，當中大部分為方型的玻璃纖維郵箱，少部分為生鐵鑄造的古郵筒，亦有少量殖民時期的紅色古郵筒仍在服役。現時共有5個古郵筒作展示用途，其中郵政總局郵展廊及香港歷史博物館各存放2個，其餘一個則設於赤柱郵政局外牆。

中西區區議會文化、教育、醫療、康樂及社會事務委員會昨日(28日)討論古郵筒保育情況，區議員彭家浩提到近年古郵筒數量不斷減少，其數目已較1997年減少六成。現役古郵筒只剩下59個，當中中西區佔2個，若計及近年已退役及復修了的9個古郵筒中，中西區佔5個，屬全港最多。他關注到目前可供保留原貌作展覽用途的英殖時期古郵筒僅5個，加上市民對郵政局保留古郵筒的準則存有疑惑，例如早年有市民到索罟灣行山看到一個古郵筒被包裹，以為將會被棄置，經他向郵政署查詢，初期獲告知郵筒內部生鏽需要棄置，其後才得知署方已另覓維修部門修理該郵筒，並將9個古郵筒列為重點保護。

彭要求香港郵政交待中西區曾被清拆的古郵筒會被棄置於何處，會否存在保留或修復作展覽或保育用途的可能性，他同時要求相關部門交待棄置、保留或修復古郵筒的準則，釋除公眾疑慮。

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香港郵政：繼續保育現役古郵筒

香港郵政發言人回應會按街道郵箱的實際狀況或當區的郵政服務需求，以決定街道郵箱是否需要維修、替換或遷移。倘若在維修保養古郵筒時遇上保育問題，香港郵政會向文物保育專員辦事處或古物古蹟辦事處尋求專業意見，現時會繼續保育現時仍提供服務的古郵筒。發言人又稱日後若有古郵筒退役，會按其實際狀況、復修的可行性及成本、有否合適地點作展示以考慮相關處理安排。

古蹟辦回應郵筒由香港郵政擁有及管理。雖然郵筒不屬現行評級機制下涵蓋的一般建築物或構築物，但古蹟辦樂意就古郵筒的原址保育和修復工程，從文物保育角度向香港郵政提供技術意見。

委員會最終通過臨時動議，要求中西區內古郵筒有何改動，相關部門需諮詢區議會意見，並在可行情況下，以保育作為首要選項。