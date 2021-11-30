Uber Eats今年除夕夜停運　工會幹事憂競爭減少爭權益更難

外賣平台Uber Eats今天（30日）宣布，將於本年底終止在香港的運作。該公司形容今次是作出「艱難的決定」，又稱首要任務是為員工、送餐人員、合作餐廳及顧客提供支援。據了解，現時Uber Eats有約700名外賣員。飲食及酒店業職工總會幹事何鴻興指，雖然Uber Eats的市場佔有率不多，但停止營運或會令其餘兩大平台更加「獨大」，外賣員要爭取待遇、權益等或會變得更加困難。



據Uber Eats表示，在與本地餐廳和送餐人員攜手為港人服務五年後，將於12月31日晚上11時59分終止平台在香港的運作；而日後公司會更專注於Uber在香港的出行平台服務，全力拓展 Uber Taxi市場。對於Uber Eats在香港停運，飲食及酒店業職工總會幹事何鴻興指，以他所知Uber Eats在香港的市場佔有率不多，外送員一般都是主力做其餘兩大平台，「冇單時可能順便開嚟睇下」。但他指，相比其他平台，Uber Eats的薪酬待遇勝在十分透明，「計算方程式」中會顯示外送員收入是如何根據送餐距離等計算出來。

何鴻興指，現時外送平台都是「睇住對手」來調整外賣員的薪酬待遇，雖然Uber Eats的市場佔有率不多，但停止營運或會令其餘兩大平台更加「獨大」。（資料圖片／黃舒慧攝）

何鴻興指，現時外送平台都是「睇住對手」來調整外賣員的薪酬待遇，另外兩間平台的員工都早前都先後有罷工行動，認為Uber Eats停運後，行內的競爭更加減少，更少提升待遇的誘因。何指出，外賣行業中要求外送員加入前簽訂一份 「假自僱合約」，列明公司有權隨時調整服務費，令外送員的生計易受影響，「外賣平台對外就話仍然蝕緊錢，用外賣員嘅收入做『減』，但就『加』大廣告費等等。」他又指，行內一直爭取交通意外保險、勞工保險等未果，政府一直未能協助界定「自僱」和「假自僱」，只能盼望平台能有企業良心，否則外賣員爭取權益將更加困難。

翻查資料，Uber Eats曾於4月時表示，公司有近700名外賣員，而合作的本港餐廳數目達7000間、註冊用戶則達150萬戶。當時其香港區總經理Elisa Janiec曾透露，集團活躍餐廳數較去年增加達一倍以上，而本年目標是將平台的合作餐廳數量和用戶人數均提升一倍。

↓↓↓較早前Foodpanda和Deliveroo都有多次罷工行動：



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