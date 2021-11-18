foodpanda罷工｜勞資進行第二次談判　送遞員代表：盼爭取到訴求

Foodpanda勞資於周二（16日）進行談判逾八小時無果，今日（18日）下午再次進行談判。在勞方和資方會面前，現場己有警員駐守。下午3時，勞方一行7人到達位於上環的總公司現場，勞方代表表示，期待談判一切順利，重申勞方仍然希望爭取到早前提到的訴求，他們形容公司代表態度正面，亦向他們表示有信心解決目前狀況，希望談判能於晚上8時前完成。



Foodpanda勞資第二次談判於今日下午3時進行，據知，下午1時，不少軍裝警員陸續到場，並圍封現場半條道路。Foodpanda總部大廈外則拉上全閘，僅留一個出入口，門外亦有數名保安駐守。

勞方代表Waqas Fida透露，他們期待談判一切順利。他提到不希望再次有罷工出現，因為勞方和公司是拍檔，他們亦無心破壞公司，只想爭取自己的權利。

另一名勞方代表何鴻興則表示，上次雙方談判未能得到一個完善的改善方案，由於公司指需要時間向總部反映及爭取，故希望今次能得到正面及積極回應。（曾鳳婷攝）

另一名勞方代表何鴻興則表示，上次雙方談判未能得到一個完善的改善方案，由於公司指需要時間向總部反映及爭取，故希望今次能得到正面及積極回應，送遞員的訴求亦會獲得完滿解決。他重申勞方仍然希望爭取到早前提到的訴求，而公司代表在上次會面中亦曾表示希望可合理解決問題。他透露，公司代表態度正面，亦向勞方表示有信心解決目前狀況，希望今日的談判能在晚上8時前有最終方案，再作下一步安排。