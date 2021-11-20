Foodpanda罷工結束　平台工作者困境未解

撰文：湯文詩
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Foodpanda送遞員代表在周四（18日）晚與資方會面後宣布結束罷工，勞方稱公司正面回應大部分訴求，資方則承諾會定期與送遞員討論，並稍後公布改善方案的詳情及落實時間表。然而，勞資雙方沒有在關鍵的服務費議題達共識，加上談判沒有包括工傷保障等議題，可以預期送遞行業以至平台經濟的勞資矛盾日後仍然尖銳。勞動型態早已轉變，政府要掌握形勢，釐清此等新興職業下各持份者的權責，避免衝突再起。

勞方代表之一、飲食及酒店業職工總會發言人何鴻興表示，工業行動的成功是因為送遞員團結一致，逼使公司面對問題。勞方在談判策略上，或許視凝聚行家力量比爭取所有訴求更重要，故不堅持爭取加服務費。勞方在其他議題亦的確爭取一些成果，例如短期內以其他方法取代直線距離計算服務費，減少送遞員等待食肆出訂單的時間，增加在訂單送達後被取消的賠償，可以親身到辦公室處理投訴等，相信可補回部分收入，以及令工作過程更暢順。

飲食及酒店業職工總會發言人何鴻興則形容，是次工業行動的成功，是因為送遞員不分種族團結一致，承諾會繼續監察及爭取外賣員的權益，又感謝連日來市民對外賣員的支持。（曾鳳婷攝）

傳統僱傭關係不合時宜

話雖如此，資方沒有承諾增加服務費和不再削服務費，勞資關係仍然不明朗。服務費是保障送遞員每張單的收入，萬一服務費日後再減，早前增加的收入也會被抵銷。再者，今次勞方列出的15項訴求，不包括工傷意外保障以及檢視更基本的送遞員與公司關係，談判成果只能有限度提升勞方待遇。

過往不時有送遞員在送餐過程遇意外但不獲賠償，工聯會周四便與其中一名傷者召開記者會，稱Foodpanda因其自僱者身份不承認工傷責任，當事人僅獲意外保險的千餘元醫藥費。勞工處回應正協助該人士申請法援。

工聯會建議確立平台企業和工作者的僱主僱員關係，從而釐清意外的法律責任。社會不能接受工作者在工傷孤立無援，可是科技主導下的平台經濟，企業和工人未必安於固有的僱傭關係，因為當中存有多元而矛盾的利益關係。

零工經濟覆蓋的職業甚廣，自由度和彈性兼具，故不少年輕人願意長期從事零工工作。（Getty Images）

雙方既想享好處又拙於付出

外賣送遞員、網約車司機和其他平台工作者既喜愛平台工作靈活，容易入行而且多勞多得，亦期望得到一定的勞工保障，尤其是草根階層，不致因傷病就手停口停。但企業大多只安排全職或兼職僱員獲福利和勞工保障，當中包含一定工作時數或供退休戶口等。工作者進入僱傭關係，反而會窒礙他們從事其他工作和日常生活，又減少短期收入。有新加坡媒體月前專題報道當地送遞員的工作處境，受訪「車手」直言他們無需要供公積金，認為可自行籌劃退休儲蓄，或許香港同行也有類似想法。

那邊廂，平台企業看中平台工作者自備生產工具，加上以自僱者看待工作者可以省卻一般員工福利，省卻大筆日常支出。其次，由於自僱者不是僱員，因此不用應對工會，或者在某些國家地區般履行法定集體談判權等。但企業運用電腦程式分配職務和獎罰，例如不接單會被扣後續收入甚至停權，大大控制了工作者的選擇權，控制的程度比得上僱主對於僱員。在這方面，Foodpanda是個明顯例子，企業最初進軍香港時，送遞員是合約員工，受僱傭條例保障，享基本時薪及額外的訂單分成，但後來只剩下自僱制度。

政府角色更見重要

各地社會正探求「自僱以上，僱傭未滿」的平台工作者和企業關係。雙方力爭更大利益，但這也是矛盾來源。在這張力下，政府的角色不可或缺，訂立工作者和企業的合理權責，使兩者有例可依。

毋庸諱言，平台企業可以從商戶和訂戶賺錢，而且有能力向外集資，鮮有涉及性命風險，可以承擔更多責任。工作者只能從勞動掙錢，能額外付出保障的能力較少，又有機會損傷。因此，政府應規定平台向工作者提供更優厚保障。話雖如此，工作者始終有別於僱員，政府應引導工作者為自己將來着想，例如要求收入較高者供強積金，又與保險公司洽商，向平台工作者設計基本的意外和醫療保險。相信勞資政三方付出，有助為平台工作行業尋找出路。

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