安心出行懶人包｜香港政府由 12 月 9 日起再次收緊防疫措施，規定香港市民進入所有食肆進行堂食前都必須要用到《安心出行》掃描二維碼；另一方面，在 12 月 10 日「港版健康碼」亦正式開始登記，依然需要與《安心出行》搭配使用，市民對於《安心出行》的措施以及新版本功能或存在著更多疑問。



由 12 月 9 日起，原先不一定需要《安心出行》都可以進入的 A 類食肆將全面取消，市民進入所有食肆堂食前都需要以《安心出行》掃描處所張貼的二維碼方可進入。（資料圖片）

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12 月 9 日起出街食飯強制《安心出行》

政府較早前預告，由 12 月 9 日起，將會將強制使用《安心出行》App 的處所擴展至所有類別食肆，換言之絕大部份香港市民、除了政府明確指出的三類豁免人士之外，未來要出外以堂食方式用膳，就必須要用到手機掃描相關的 QR Code，不能再用「寫紙」的方式保留到訪紀錄。

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而究竟哪些場所必須要使用《安心出行》？在應用、功能上又有甚麼需要注意之處？《香港01》科技玩物記者在以下就列出了 12 個有關《安心出行》應用以及功能上的要點，供各位讀者可以自行參考以及與親友分享

仍有3類人豁免？《安心出行》港人最關心 6 大 Q&A

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開關「港康碼」一定要用？《安心出行》5 大必學功能

《安心出行》App 至今已經作出多次更新，除了原本的出行紀錄功能，最近又加入了針卡以及檢疫紀錄的輸入功能，而在 12 月 10 日起政府更會正式推出「港康碼」，當中牽涉到《安心出行》的出行紀錄，不難想像在往後《安心出行》將成為香港市民出入各處、甚至是通關之後的「通行證」👇👇👇

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就如上面提到，由 12 月 9 日起香港市民進入所有食肆前都必須要用到《安心出行》掃描二維碼。由於仍有不少人未有智能手機／想用一部專用手機作《安心出行》之用，政策一出，市面上又引起另一股購買手機的熱潮，早前就有人在網上分享其在國內淘寶買入的超迷你手機，引來網民討論！👉👉👉詳情請到原文閱讀