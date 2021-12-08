沙田美田邨擬加插一幢公屋　須先拆遊樂場行人路　料建成需6年

新一份《長遠房屋策略》今日（8日）出爐，提到未來10年已覓得350公頃土地，興建33萬個公營房屋單位，是連續第二年達標。政府密密「跑數」，房屋署文件指，計劃在2013年完工的沙田美田邨第4期加建一幢公屋，提供約450個單位，但要先將地盤範圍內的行人路、遊樂場等拆除，才可騰出空間建屋，預料最快2023年動工，需時最少6年才有望入伙。

另外，房屋署披露馬鞍山4幅已改劃為住宅的綠化地帶的最新發展，當局建議在毗鄰馬鞍山繞道和西沙路的樟木頭兩個地盤，各興建兩幢公營房屋，分別提供1,660伙1,820伙；而在馬鞍山村路則會興建3幢公營房屋，提供2,700個單位，亦即4幅地合共可提供6,180伙，預料最快2029年分階段落成。



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美田邨第4期提供450個單位

房屋署近日（8日）再向沙田區議會提交文件指，擬於美田邨第4期的美全樓旁邊、毗鄰美輝街的位置，加插一幢35層樓高公屋，將能提供約450個單位，能容納約1,220人。大廈的最底6層包括地下大堂、平台花園、社福設施和停車等。該項目日後亦會提供綠化休憩設施、兒童遊樂場和長者日間護理中心、綜合家居照顧服務隊等。

文件指，擬議建屋現址有籃球場、兒童遊樂場、垃圾站、有蓋行人路、沿美輝街的一段隔音屏障等，因此整個項目將會分兩個階段進行，第一階段會在美田邨第1期和4期，分別重置受影響設施，第二階段則拆卸有關公共設施，以騰出空間進行加建工程。當局預計最快2023年開展首階段工程，並在2029年分階段落成。

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馬鞍山樟木頭四地盤共建7座公屋

另外，城規會去年10月宣佈修訂《馬鞍山分區計劃大綱圖》，計劃將毗鄰馬鞍山郊野公園的4幅綠化地帶用地改作住宅用途，房屋署近日亦向沙田區議會提交文件，披露有關用地的最新發展計劃及設計大綱。

房屋署指計劃在毗鄰馬鞍山繞道和西沙路的樟木頭一號和二號地盤，興建4座住宅大樓，分別提供1,660伙及1,820伙，項目日後亦提供長者中心、日間幼兒中心、老人院等設施。

至於馬鞍山村路三號及四號地盤，則會興建3座住宅大樓，提供約2,700個單位，預料能容納7,560人，該項目同樣會有長者中心、幼兒中心等多個社福設施。

房屋署表示，待土地徵收及工地平整完成後，涉及的4幅地皮預計可於2026/27至2027/28年度展開地基工程，並預計可於2029/30至2032/33年起分階段落成。