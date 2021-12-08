長策短期目標走數1.9萬伙　本研社批有水份　憂再唧細面積谷供應

運輸及房屋局今日（8日）正式發表《長遠房屋策略》2021周年進度報告，指未來10年總房屋供應量為43萬個單位，公營房屋供應目標為30.1萬個單位，是破記錄連續第二年達標。惟報告明言，公營房屋量繼續是「頭輕尾重」，三分二項目將於未來10年的後5年期落成，被外界質疑報告「有水份」，有「篤數」之嫌。

本土研究社指，新一份《長策》主要靠發展港鐵小蠔灣車廠上蓋增供應，未有其他新措施。本研社又對比今年和去年的《長策》年度報告數據，發現首5年短期目標的數據中，有4個年度房委會的預期建屋量均有下降，2023/24年度的建屋量更下跌至1.14萬伙，質疑政府「走數」。

本研社憂慮，短期建屋數減少下，當局為「跑數」維持供應目標，會透過進一步壓細單位面積，增加供應數目，結果令基層住屋環境每況愈下。團體又批評，報告長期建屋目標有極大水份，無檢視亦無人問責，「話純粹搵夠地係會出事」，促請政府交代。



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本土研究社成員陳劍青表示，對比今年和過往《長策》報告，今年新增的招數主要是發展棕地群和港鐵小蠔灣車廠上蓋，相信大部份新增供應來自後者，但他憂慮近日有報道指，政府擬進一步壓縮單位面積，增加單位數目，「𠵱家話個數字多咗，其實係有啲重量不重質嘅，其實佢個數字嘅提升，係因為佢喺同一個發展地盤裏面，唧細啲單位而多咗。」

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對於運房局局長陳帆表示，人均居住面積是在整體供應中取得平均數。陳劍青批評，有關說法如同「語言藝術」，陳劍青強調市場依靠政府帶動，將人均居住面積提升，若政府帶頭興建納米單位，根本無助推動以居住質素作為發展目標。陳劍青又指，《長策》一直以來飽遭批評，是其目標僅以建屋量作指標，「告別劏房」、住屋質素、面績標準等均無被納入報告內，促請政府一改以往「跑數」的標準。

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陳劍青續稱，《長策》過去10年，一直表示短期房屋供應不足，但卻無作檢討，他對比今年和去年報告，首5年目標的數據，有4個年度的房委會預期建屋量均有下降，當中2023/24年度的建屋量更下跌1.14萬伙，形容「係一個幾可觀嘅公營房屋數量」，質疑政府擬在敏感或具爭議地段「走數」，但政府並無交代或問責，批評計劃存在水份，「令到永遠出現一個短期不足，令到長期供應不足嘅問題。」

陳帆表示，歡迎私人發展商倣效新世界，推出「私人居屋」項目。陳劍青直言，「慈善唔可以當做政策」，批評政府混淆視聽，「佢（發展商）做慈善，唔代表政府可以做少啲」。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，現時政府已覓得後5年的266公頃土地，關鍵在於興建時間，若城規條例、環評等程序可加快，希望相關項目能加快在首5年興建或落成。

招國偉又指，若成功在這10年提供210,000伙公屋或綠置居單位，有信心公屋輪候時間可下降，但最後能否做到仍有未知之數，之後要留意當局公布的公營房屋建設計劃數字。