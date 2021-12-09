安心出行｜無家者以豁免證明書入食肆　指紙本易損毀促以卡片取代

今日（9日）開始，市民到任何食肆堂食都需要強制使用「安心出行」，新安排下只有三類人能獲豁免，當中無家者需要向食肆展示4間由社會福利署資助為無家者提供支援的機構發出豁免證明書，以填妥指定表格的方式替代使用「安心出行」。有無家者今日試用後，形容紙本證明書不便攜帶以及容易損毀，希望政府能以卡片取代，他又指部分食肆尚未清楚相關安排，促請當局做好宣傳，避免發生有無家者被拒於門外的情況。



在食肆堂食強制使用安心出行首天，《香港01》跟隨其中一間無家者支援機構香港社區組織協會替無家者發出豁免證明書的情況。（曾鳳婷攝）

在食肆堂食強制使用安心出行首天，《香港01》跟隨其中一間無家者支援機構香港社區組織協會替無家者發出豁免證明書的情況。無家者Johnny今早到達社協深水埗的辦公室，申領豁免證明書。現場提供協助的社工向Johnny說明申請的要求，包括無家者需要在此前曾被機構接觸及核實其無家者的身份，亦需要提供身分證資料，方可申請認可信，整個申請過程約5分鐘。

有茶餐廳職員不清楚相關安排

Johnny拿着豁免證明書到深水埗區內兩家食肆使用。Johnny首先進入一間茶餐廳，並向職員展示豁免證明書，惟職員稱不太清楚相關安排。經過一番溝通下，終讓Johnny以填紙仔形式代替使用安心出行。

Johnny其後到另一間連鎖快餐店，甫踏進快餐店他便獲得職員協助，過程順利。職員細看其證明書後，便讓他以填紙仔代替使用安心出行。

Johnny認為紙本豁免證明書亦不便攜帶，又容易損毀，建議當局能考慮縮小證明書，例如以卡片取代，讓他們能把證明書放在銀包，減少損毀或遺失的機會。（曾鳳婷攝）

Johnny形容，不是每位無家者都有看報紙或電視的習慣，故獲取豁明證明書的消息只能靠街友間或社工傳播，「都冇電視睇，要我哋百分百知，無可能」。經過今日試用豁免證明書進入食肆後，他認為如果職員不清楚相關安排，有機會令他們不能堂食。而且在繁忙時間，職員亦無暇照顧他們。他希望政府能加強宣傳，例如公開豁免證明書的樣式，讓各界均清楚相關安排及能辨認證明文件。

Johnny使用的並非智能電話，無法使用安心出行。（曾鳳婷攝）

除了宣傳不足外，Johnny認為紙本豁免證明書亦不便攜帶，又容易損毀，建議當局能考慮縮小證明書，例如以卡片取代，讓他們能把證明書放在銀包，減少損毀或遺失的機會。他亦指，現時豁免證明書只能用於進入餐廳及部分處所，惟政府處所不包括在內，無家者仍然要依賴協助機構確認其身份，「唔好做啲唔做啲！」Johnny指，無家者普遍都有進出政府處所的需求，希望政府能統一所有場所的進入準則。

社區組織協會社區組織幹事吳衞東則表示，政府昨日（8日）才提供豁免證明書的樣式予協助機構，故認為相關安排較急，短期內亦會增加社工的工作量。（曾鳳婷攝）

社協形容相關安排過急：前一天政府才提供樣式

社區組織協會社區組織幹事吳衞東則表示，政府昨日（8日）才提供豁免證明書的樣式予協助機構，故認為相關安排較急，短期內亦會增加社工的工作量。吳衞東預計現時約有八成的無家者均沒有智能手機，會視乎他們有沒有進出豁免處所的需要提供協助。

吳衞東指，社協外展隊主要服務油尖旺、深水埗及美孚等地，而其他區分則由其餘三家協助機構進行，稍後社協外展隊會到附近公園尋找無家者提供援助，估計今天能發出數十張豁免證明書，一個月內能發出約100張。長遠而言，吳衞東認為政府應尋找其他方法處理無家者進出處所的方法，如研究以智能八達通或身分證代替使用「安心出行」。他提到，即使有手機的無家者，部分是使用2G電話，未能下載程式，有智能手機的無家者亦因容易遺失或未能充電等因素，未能使用「安心出行」。