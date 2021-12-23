外判清潔工待遇｜程展緯港鐵總部外請願　促停止阻嚇工友盡快對話

港鐵外判清潔工程展緯上周召開記者會，揭露工友待遇惡劣及涉嫌職權騷擾等問題，要求港鐵改善外判清潔工待遇，然而同日便接獲港鐵通知，需停工一周。程展緯及清潔服務業職工會今日（23日）到港鐵總部大樓外遞交請願信，要求港鐵盡快與工會及外判工友直接對話，以及停止阻嚇工友向公眾表達工作苦況。



今早11時，程展緯與清潔服務業職工會會長黃迺元及工會會員到達位於九龍灣的港鐵總部大樓外，向港鐵遞交請願信，並呼叫口號「外判清潔百病生 直接對話解病因」。（呂凝敏攝）

今早11時，程展緯與清潔服務業職工會會長黃迺元及工會會員到達位於九龍灣的港鐵總部大樓外，向港鐵遞交請願信，並呼叫口號「外判清潔百病生 直接對話解病因」，港鐵其後派出代表接收請願信。

黃迺元指，自程展緯揭露港鐵外判清潔工的工作苦況後，工會曾以各種途徑向港鐵及勞福局表達意見，惟迄今未獲任何回覆，要求港鐵盡快與工會及外判工友見面及直接對話，並重申早前調整工友薪酬，由最低工資$37.5調升至政府改革後新制合約平均時薪$47.5、改革標書、參考食環署每日超過300人次即設有專責廁所服務員的做法、因應疫情提供有關保障，包括足夠的防疫物資，提供疫苗假期及辛勞津貼，以及進行與清潔職責無關的調查的訴求。

程展緯表示，上周三（15日）上午召開記者會後，下午便收到主管通知，因聘請到長工，程需停工一周，「據我所知並沒有聘請到長工」，認為港鐵此舉動有阻嚇及歧視工會會員的意圖，涉嫌違反《僱傭條例》第21B條。程展緯就事件向勞工處備案，並透露僱主未有向其提供合約副本，勞工處正就事件進行調查。

港鐵派出代表接收請願信。（呂凝敏攝）

程展緯指，自昨日（22日）復工後，得知有工友被港鐵及外判公司管理層施壓，「他們被告之不要向傳媒透露其工作情況，但他們是有權表達意見的」，要求港鐵廣傳告示，告誡外判公司管理層，切勿妨礙工友表達意見。他指昨日主管向其提供合約副本，「但我簽約時簽了十多個名，卻只有一張紙的副本」，故此他並不接受，要求僱主能提供完整的合約副本。此外，他曾向勞工處查詢僱主因沒有向僱員提供合約副本的檢控次數，「自1990年以來，全港檢控次數僅得兩宗」，促請勞工處嚴正執法。程展緯及黃迺元表示，希望港鐵能盡快與工會代表及外判清潔工友會面對話，否則不排除有進一步行動。

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