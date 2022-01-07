房協申放寬古洞北安置屋邨地積比　增至2868伙　涉3幢居屋1幢公屋

《施政報告》提出發展「北部都會區」，房屋協會早前表示，會在粉嶺、洪水橋及古洞北興建專用安置屋邨，預料會在2024年分階段落成。房協近日向城規會提交申請，放寬古洞北屋邨的地積比至5倍，以增加214個單位至2,868伙。

文件顯示，該專用安置屋邨毗連雙魚河，與豪宅「歐意花園」僅兩街之隔，將會興建3幢34層高的資助出售房屋，以及一幢32層高的出租公屋，邨內將興建安老院舍、幼稚園和零售商舖等，並會設有庭園等休憩地區。



房協向城規會提交的文件顯示，將於古洞北新發展區第24區，興建專用安置屋邨，涉及4幢綜合用途大樓，相關大樓介乎32至34層樓高，包括1層地庫停車場和2層平台，今次申請是要求放寬該屋邨的地積比率，由4.5倍增至5倍，增幅為11.1%，以增加額外214個單位，令整個項目的單位總數增至2,868伙。

該專用安置屋邨毗連雙魚河，與豪宅「歐意花園」僅兩街之隔，相信大部分單位可以看到河景，鄰近港鐵「落馬洲支線」，鐵路後方將會發展成市廣場（planned Town Plaza），屋邨的另一邊則預料會興建醫院，旁邊亦會有古洞北區域供冷系統。

文件顯示，該安置屋邨其中三幢大樓會將會發展為資助出售房屋，各樓高34層，將以平台相連，平台將會設有社福設施，包括安老院個，餘下的一幢大樓則是樓高32層的出租公屋，毗鄰有零售商舖和幼稚園。

項目將設有不少於7,760平方米休憩用地，包括有緩跑徑、192個單車泊位、庭園等，平台亦會亦有安老院舍、幼稚園等社福設施。至於地庫停車場則可提供558個停車位，當中334個屬於私家車車位，23個屬於電單車車位。

房協解釋，專用安置屋邨是要為受清拆行動影響的人士，提供安身之所，今次申請可增加相關屋邨的平均單位面積和數量，將能改善受影響住戶的生活質素和房屋供應，而放寬地積比後的發展密度，亦與古洞北新發展區內的周邊規劃用途相容。

房協主席陳家樂去年10月表示，「北部都會區」是政府長遠的房屋部署，相信會涉及不少收地及安置工作，未來會繼續配合政府的清拆行動，以及支持和協助發展都會區，包括在古洞北、粉嶺和洪水橋三區興建專用安置屋邨，預料會分階段在2024年落成。

專用安置屋邨主要為不符合房委會資格審查的受影響居民，提供多一個選擇，包括租住或購買資助出售單位，基本條件是申請人不可已擁有物業；租金屆時會再按政策而定，至於出售單位的價格會參考居屋價錢。