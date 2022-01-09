葵涌圳邊街工廈單位申殮葬商牌照　區議員憂開先例促部門公開用途

近日葵涌圳邊街的一個工廈單位向食環署申請殮葬商牌照，消息引起區內街坊討論。有區議員指，附近工廠大廈、民居及酒店林立，若處所有神位或先人位，亦會增加陌生人進出及在單位內作化寶燒香的機會，或會導致不可預計的意外如火災發生，促請相關部門應向附近居民公開該處所的未來用途。他擔心若相關殮葬商牌照一旦成功批出，開了先例，變相令附近一帶的大廈陸續變成殮葬用途，故希望政府能充分諮詢，考慮居民的意見。



食環署上周五（7日）向葵青區議員發信指，位於葵涌圳邊街的南華工業大廈其中一個單位正申請殮葬商牌照，故從即日至本月25日向當區居民和地區人士作出諮詢。區議員林紹輝指，收到相關消息後，引起不少居民關注，由於涉事單位位於工廠區，附近亦有不少民居和酒店，惟現時未清楚該單位在申請牌照後會作什麼用途，令街坊憂心。據他所知，只有部分工廈及民居的業主立案法團收到相關諮詢信件，他認為附近居民均有知情權，故促請相關部門應公開更多資料，讓他們得悉詳情。

如有違規情況易發生火警

林紹輝提到，雖然申領殮葬商牌照的處所內，不得陳列或儲存棺木，以及不得存放先人骨灰或陳列先人的名牌和照片，但難免會有違規的情況出現。他擔心，若是次的申請一旦批出，會因而開了先例，令附近一帶有更多單位申請作殮葬商用途。若處所有神位或先人位，亦會增加陌生人進出及在單位內作化寶燒香的機會，或會導致不可預計的意外如火災發生，故他認為相關用地設置在葵涌永孝街一帶如葵涌火葬場附近較為合適。