將軍澳華人永遠墳場「人生月台」啟用　設三專屬區域推廣綠色殯葬

近年愈來愈多人接受綠色殯葬服務，將軍澳華人永遠墳場於第16段建成「人生月台」新園區，佔地1,000平方米，設計色彩鮮明，並以月台比喻登上人生列車，使用者可將先人的骨灰撒在園區的紀念花園內。「月台」設有三個專屬區域，包括供埋置未滿24周離世胎兒或撒放骨灰的「寧馨園」、公眾人士專區及涵蓋「無言老師」、「大體老師」、「大愛恩人」和「光明天使」撒放骨灰計劃專區。華永會期望園區可帶出不忌諱死亡的正向人生思維，以及協助輔導家屬情緒。



華人永遠墳場管理委員會行政總監麥鉅然表示，根據食環署數據，2016年至2019年期間，選用綠色殯葬服務的數目升幅達50%，至2019年全港已有15%使用者選用綠色殯葬，反映社會上愈來愈多人接受。

而將軍澳華人永遠墳場位於第16段的「人生月台」園區，以月台比喻登上人生列車，設計色彩鮮明，現已正式投入服務，使用者可向華人永遠墳場管理委員會申請使用，將先人的骨灰撒在園區的紀念花園內。「人生月台」佔地1,000平方米，提供超過4,800個紀念牌匾，耗資約1,500萬元。

麥鉅然形容，「人生月台」代表人生不同的階段，並設有三個專屬區域，包括供埋置未滿24周離世胎兒或撒放骨灰的「寧馨園」。（呂凝敏攝）

與醫管局合作首推「光明天使」撒灰專區

麥鉅然形容，「人生月台」代表人生不同的階段，並設有三個專屬區域，包括供埋置未滿24周離世胎兒或撒放骨灰的「寧馨園」、公眾人士專區及涵蓋「無言老師」、「大體老師」、「大愛恩人」和「光明天使」撒放骨灰計劃專區。當中的「光明天使」撒放骨灰計劃是由華永會與醫院管理局合作，是全港首個頌揚眼部組織捐贈者的撒放骨灰計劃，在專區內更設有紀念牆壁，親屬可選擇將捐贈者的骨灰撒放於花園內，並可安裝牌匾作紀念。

增設第二個寧馨園 埋置未滿24周離世胎兒

「人生月台」園區亦增設華永會轄下第二個「寧馨園」。麥鉅然指，「寧馨」二字出自《晉書》中「寧馨兒」，寓意美好的孩兒，故「寧馨園」免費為未滿24周離世胎兒提供埋置及撒放骨灰服務，專區提供519個離世胎兒埋置位，亦設有624個六角形蜂巢設計的紀念牌匾位，麥鉅然指六角形設計靈感來自蜜蜂，令紀念牌匾位有家的感覺，而整個園區設計也是圍繞兒童遊樂場的概念。「寧馨園」亦設有郵箱，提供免費明信片及心意卡，讓父母可為逝去的孩子留下思念字句。此外，將軍澳華人永遠墳場亦設有九輛電動車，於清明節及重陽節封路期間，為有需要人士提供園區接載服務。麥鉅然期望，園區可帶出不忌諱死亡的正向人生思維，以及協助輔導家屬情緒。