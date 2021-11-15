四年共178人捐贈器官近200人受惠　關注機構辦秋祭向遺屬致謝

捐贈器官能拯救生命，香港器官捐贈行動組及香港腎臟基金會主辦的「大愛恩人」秋祭，定期向遺體捐贈者及其家屬致敬致謝。秋祭主禮嘉賓、食物及衞生局局長陳肇始表示，留意到近年中央名冊登記人數的增幅放緩，希望市民可以透過「器官捐贈3S」，把支持器官捐贈的訊息在社會傳播。



「大愛恩人」秋祭於上周六（13日）舉行。（香港腎臟基金會提供圖片）

「大愛恩人」秋祭於上周六（13日）舉行，四名器官受贈者當日出席儀式，他們都感激捐贈者遺愛，亦祝福捐贈者家屬生活幸福。召集人周嘉歡醫生指出，自2017年「大愛恩人」撒灰紀念花園成立以來至今，本港器官捐贈者有178人，同意在紀念花園安息的有57位，他們的器官已移植在百多二百位病人身上，令受贈者脫離生命危險。周嘉歡表示，最近一位器官移植康復者被選為香港傑出義工，而社會上還有很多受贈者發光發熱，都是因為捐贈者的大愛而成就他們，故主辦機構代表所有受贈者向「大愛恩人」的家屬致謝。

秋祭主禮嘉賓、食物及衞生局局長陳肇始表示，衷心感謝捐贈者家屬尊重家人遺愛人間的意願，把他們的愛心傳遞，照亮其他人生命。（香港腎臟基金會提供圖片）

中央名冊登記人數近年放緩

秋祭主禮嘉賓、食物及衞生局局長陳肇始表示，衷心感謝捐贈者家屬尊重家人遺愛人間的意願，把他們的愛心傳遞，照亮其他人生命。陳肇始又指，留意到近年中央名冊登記人數的增幅放緩，情況令人憂慮，希望市民可以透過「器官捐贈3S」（Sign up登記、Speak out分享及Spread out傳播），把支持器官捐贈的訊息在社會上傳播。

華永會第二個撒灰紀念花園年底啟用

華永會工程及發展委員會主席郭岳忠指，華永會相信生命的價值及意義不應止於離世，值得頌揚的事跡更應該承傳及懷念。「大愛恩人」計劃頌揚器官捐贈者的無私大愛，亦正好體現華永會推崇「永懷人生」及「善亮人生」的理念。他預告第二個撒灰紀念花園將於年底正式啟用，並以「人生月台」為主題，期望「大愛恩人」秋祭日後到「人生月台」紀念花園舉行。

香港器官捐贈行動組及香港腎臟基金會主辦的「大愛恩人」秋祭，定期向遺體捐贈者及其家屬致敬致謝。（香港腎臟基金會提供圖片）

醫管局聯網服務總監楊諦崗醫生形容，局方一直非常重視器官捐贈，致力提供具國際水平的器官捐贈和移植服務。過去十年，醫管局共處理超過1,600宗器官移植個案，當中超過六成的器官來自離世人士的遺體捐贈，他對家屬在親人離世的艱難時刻能夠克服悲痛，作出慷慨助人的決定，致以衷心致謝，並再次呼籲社會大眾到衞生署網頁登記器官捐贈，同時向家人表明自己的捐贈意願，以及向身邊的朋友分享捐贈信息。