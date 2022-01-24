為自閉女兒創社企餐廳　老闆毋懼蝕足10年　開Cafe聘更多弱能員工

第五波疫情打擊本港經濟，尚且令不少巿民失業或放無薪假，更遑論一班能力較普通人更弱的特殊需要人士。為自閉及輕度智障女兒開設社企餐廳「喜樂餐飲教室」的宋太，去年剛好度過開業第10個年頭，雖然面對長期虧蝕及零支薪的狀態，但她眼見疫下弱能人士的工作機會更稀少，決意在長沙灣開設新的社企烘焙Cafe，本月正式試業，她希望聘請更多弱能人士及家長工作，讓她們在社會看得見光與希望，未來亦計劃在新址派飯，支援低收入家庭及長者。



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新開設的「喜樂餐飲烘焙 Holy Cafe」位於長沙灣汝州西街永康工廠大廈地下一間地舖，佔地二千多呎，空間寬闊，可以放置10多張枱凳，本月10號試業後，周一至周五朝8晚5營業，設有早餐、午餐、輕食下午茶及特飲，餐廳持工廈食堂牌照，目前堂食只招待大廈內部員工，待完成外賣部裝修後，便可接受外來顧客外賣自取食品。

餐廳負責人宋太，早年因丈夫病逝，她為了讓患自閉症和輕度智障的32歲女兒有工作，與外界有所接觸，2011年4月在長沙灣開設社企餐廳「喜樂餐飲教室」，縱然長年蝕本及多年來沒有支取任何人工，宋太堅持經營，甚至聘請其他自閉和智障人士、派發免費愛心飯予有需要的長者，目前登記的受助家庭名額已由100多個增至320個，她其後亦獲社福機構委托製作即熱餸菜包，由機構分派至低收入家庭及長者手上。

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新址獲財政司司長牽線促成

現時福華街經營的餐室地舖，去年9月被納入巿建局長沙灣「兼善里／福華街」重建受影響範圍內，大廈連地舖將會拆遷，她亦開始構思另覓別處繼續營運，剛巧財政司司長陳茂波一次到訪，促成新址經營。陳司長前年7月曾到訪喜樂餐室，並且親自落場幫手向長者派飯，讚許宋太經營社企為社會作出的貢獻，雙方言談間提及欲擴大經營，陳茂波當時稱「幫手同你留意下」，直至半年後，巿建局落戶永康工廠大廈作辦公大樓，主動邀請宋太協商租用大廈地舖經營cafe，雙方經洽談後去年8月正式簽約交場，並且給予長達150天的免租期，「其實好感恩，畀咁多時間畀我去籌備，先可以有時間做緩衝調動資金減輕財政壓力，等舊址同新址同時運行，再逐步裝修同請人。」

她透露，今次斥資250萬元開設新店，三分之一資金由喜樂餐室營運準備金中抽調而來，其餘三分之二由她本人及向親友舉借籌集，流動資金較為緊絀，但會盡量放手讓員工學習。「起初廚房訂咗一部洗碗機，但我話唔使，應該畀小朋友(智障員工)試下洗碗，學多一樣工作技能，最終大家都同意𠵱個決定，畢竟班小朋友等咗我哋幾個月延遲開張先嚟入職。」原本去年底裝修完畢，她打算盡快開業，詎料遇上第五波疫情，於是宋太決定本月10日先行試業，待疫情穩定過後，再考慮是否延長時間經營。

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天生拇指缺失無力 16歲員工獲聘製作菠蘿油

新cafe已聘請11名弱能員工，主要是智障或殘疾人士，各人各有所長，有的幫忙整理餐具及送餐、有的任職廚房水吧，亦有部分溝通能力較好的人士，獲委派擔任樓面與食客溝通落單，善用他們的技能提升社會溝通能力。其中16歲的員工David先天拇指發育不良，右手姆指缺失，左手拇指只有肌肉無骨無法發力，以往主要在父母經營的學校讀書及家中自學，鮮有接觸外面世界，其後父母的朋友認識宋太，經介紹大約個多月前在喜樂任職廚工，成為人生第一份工作，平時會在開檔前幫忙開檔，現時正透過烘培師傅學習搓麵粉，再製作成菠蘿包或蛋糕烘焙出爐，雖然他不能使用姆指發力，但他正努力改用食指克服困難。他指以往鮮能認識新朋友，但在新的工作崗位中，既學習到新的技能，亦結識不少同事與顧客，希望日後能獨立製作出一個菠蘿油或特色蛋糕，獲顧客肯定稱許。

宋太稱除了弱能人士受聘，其家屬亦獲得工作機會，新Cafe的餐廳經理原本來是喜樂餐室的其中一名家長義工，她亦有幫手派飯，剛好她想聘請一名有耐性、具包容性與懂得與弱能人士相處的高層，便邀請她入職，而今年製作的200個瑤柱蘿白糕及薑汁紅豆年糕，亦是邀請一名弱能人士家屬一同製作，日後外賣部落成後，期望有更多合作機會。「𠵱度地方夠大，唔同以前餐室好趕咁做午巿或晚巿，cafe有更多空間同時間，容許小朋友喺度學習同磨練，𠵱個先係我經營餐室聘請更多智障人士嘅初心。」