工會默站抗議「港鐵獎勵計劃」變監控　為外判清潔工添壓力促廢除

有港鐵承辦商外判清潔工昨(2日)確診新冠肺炎，感染風險正在上升。港鐵早前宣布推出「車站清潔獎勵計劃」，讓清潔工每月按該車站的清潔程度評分及排名，獲得800元至1,200元額外獎勵，鼓勵員工多勞多得。有工會質疑獎勵計劃不能解決現時清潔工友工資過低的問題，更未正視防疫風險，今日(3日)連同本地藝術家程展緯在港鐵站點站抗議，促請港鐵回應工會訴求及展開對話。



港鐵強調消毒 漠視工友健康安全

根據「車站清潔獎勵計劃」，港鐵將動用2千萬向前線車站清潔工派發每月800元至1,200獎金，為期不少於一年，預料計劃將於2月份起實行。按計劃港鐵將每月為車站的清潔程度評分，會以整個車站計算，得分較高的車站清潔人員，該月可獲1,000元額外獎金，負責清潔廁所的人員因工作較繁重可獲1,200元；另獲合格分數的清潔人員可得到800元，清潔廁所則有1,000元。計劃引起清潔服務業職工會批評，漠視工友的權益應立刻廢除，今日(3日)到港鐵大圍站默站及到港鐵總部遞交請願信。

關注清潔工權益，近月轉任港鐵外判清潔工體驗辛勞的本地藝術家程展緯，今日(3日)亦身披垃圾膠袋在港鐵大圍站內默站。程展緯表示，手持的毛巾印有「祝君健康」的字樣，象徵希望港鐵多留意工友的健康狀況，眼見疫下港鐵一直強調消毒及清潔，但卻忽視如何保障工友的健康安全，最前線的清潔工友每日上班都要心驚膽戰。

程展緯的另一個動作為手持與時任運房局局長陳帆的合照，他表示政府要為整起事件負責，外判制度的不公基於政府一直漠視工友權益，「港鐵係政府有份，但政府無用翻以往外判嘅經驗去釐定標書，令清潔工及薪金長期被剝削。」

批獎勵計劃「本末倒置」 應加強教育公眾

至於港鐵的獎勵計劃，程展緯形容整個計劃錯放焦點及「本末倒置」，港鐵想補償工友，但加入評核機制令一眾清潔工友感到壓力及緊張，且加重工友的負擔。程展緯指，一個地方的潔淨水準由很多因素組成，例如工友的數目、裝備等，以沙田圍站為例，疫情後人手縮減至只有兩人工作，資方卻沒有彌補人手。其次，在疫情期間，港鐵應由清潔工的面向教育社會大眾，呼籲市民「保持清潔、注意衛生」，程展緯指在工作期間每次進出廁所都要為市民沖廁，亦留意到即使疫情嚴峻，市民卻只重視個人衛生，漠視公眾環境的衛生，「市民無覺醒將啲口罩處理好先掉，睇唔到一班清潔工佢哋冒險緊。」程展緯認為，在教育公眾保持站內清潔衞生上，港鐵責無旁貸，但過去卻沒有為清潔工友發聲。

程展緯表示，「獎勵就獎勵，政府嘅獎勵都唔會加一個評分，𠵱家等同為工友添加壓力」，港鐵方指推行評分制回應工會的訴求，但評分制推出前卻未有與工會商量，批評制度的荒謬源於港鐵未有與相關持份者對話，將本來大家應支援清潔工的焦點變為一種不公義的監控，要求港鐵立刻廢除評分制度，與工會展開對話。

工會批清潔工薪酬過低 難以生活

清潔服務業職工會表示，據了解最近的食環外判清潔工服務合約，時薪已普遍上升至50元以上，但港鐵清潔工的薪金卻依然繼續停留在37.5元，疫情開始前的過去十數年港鐵均年賺逾百億。工會代表黃迺元表示，應調整薪酬達至可以生活工資水平，而非用賞與罰的態度去處理工友的困境。

《香港01》正向港鐵查詢有關事件中。