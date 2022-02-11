首間商廈接種疫苗中心今開放　巿民：3日前預約成功趕死線打首針

位於銅鑼灣的「衛星社區疫苗接種中心」今日正式開放，提供復必泰疫苗接種服務，屬本港首間設於商業中心內的接種地點，有巿民稱公司要求下接種疫苗，在網上預約時發現社區會堂月底預約已爆滿，最快排期至下月初，反而禮頓中心提前3天預約，成功趕及24日前的疫苗護照「死線」前夕注射首針，「(死線)得返兩三星期，(社區會堂)想打針都訂唔到。」認為政府應物色更多地點才有望推高接種率。



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禮頓疫苗接種中心首日開放 不少巿民即場查詢

新設的「衛星社區疫苗接種中心」位於銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心7樓停車場，今日開始提供接種第一針至第三針復必泰疫苗服務，而地舖的「新冠疫苗接種資訊中心」則在現場為巿民解答疑問，現場所見保安在地下大堂分開兩條隊伍，其中一條為進入商廈的人流，另一個則為接種服務而專設的「特快通道」，有專用升降機由地下直達七樓，每日朝8晚8開放，網上預約本周二(8日)起開始接受預約，惟不接受即時排隊接種。有不少巿民途經向現場人員查詢，獲資訊中心職員告知目前預約時間至少排在兩星期後，只能暫時離開。

30多歲的鄧先生表示，政府宣佈在24日前推出疫苗護照後，公司要求他至少接種第一劑疫苗，他本周初連忙在網上預約，惟大部分社區會堂排期至在本月底或下月初，他意外發現禮頓中心的注射預約時間可提早至今日早上8點半完成，周二當天預約成功，他今早進場由排隊至完成注射只需大約40分鐘，過程大致順暢。

鄧先生稱周二網上預約便成功在周五早上接受注射疫苗。(莫家文攝)

巿民：部分社區會堂人龍排到上山

他又表示，從朋友或網上資訊獲悉各區社區會堂或流動檢測亭大排長龍，「白田(社區會堂)人龍排到上山，有朋友話西灣河(體育館社區疫苗接種中心)預約要到3月頭，呢家得返兩、三個星期，想打針都訂唔到。」他又指部分地點如楓樹街遊樂場，將流動檢測站更與新冠疫苗流動接種站二合為一，「你喺度打緊疫苗個陣，同時有人喺另一邊打開口罩撩緊鼻。」變相增加染疫風險，認為政府要推高接種率，應物色更多類似地點。

另一位七十多歲的陳伯伯稱，已在聖保祿醫院先後接種首劑及第二劑AZ疫苗，但近期Omicron病毒在本港大爆發，其居住的大廈有外傭染疫，要求他接受三次強制檢測，妻子擔心他高齡及大廈內有傳播鏈，於是趁第二次檢測結果為陰性後，立即為他預約安排在今日接種第三劑疫苗。他指相比聖保祿醫院接種門診多達近百人，禮頓接種站現場只有30至40人，人流減少之餘，人與人又有足夠距離分隔，感覺較為安全。