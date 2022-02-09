疫情│外傭機構設交流群組　菲律賓語、印尼語翻譯防疫資訊

第五波疫情爆發，在抗疫關鍵的非常時刻，不少外傭都希望齊心抗疫，惟坊間的疫情資訊大多以中、英文為主，來自菲律賓、印尼等地的外傭未必能時刻緊貼。有關注機構特意將疫情的最新資訊翻譯成不同語言，除了提供予僱主轉發予一眾「姐姐」，也開設了交流資訊的WhatsApp群組，短短一天便已人數爆滿。



為在香港工作的家傭及其僱主提供互動平台的「香港姐姐 HK CHE CHE」，平日會定期發布最新資訊包括家居小貼士、食譜、優惠、假日好去處、生活小常識等，在疫情下，平台亦一直致力提供有用資訊的翻譯版本予一眾外傭，又提供大大小小的防疫小貼士。例如是提醒外傭和僱主把外套和未有打算清洗的衣物掛在陽台等通風處、定期清潔消毒洗衣機等等。

有見近日疫情愈趨嚴峻，平台亦開設了多個WhatsApp最新疫情翻譯資訊群組，分別設有菲律賓語和印尼語翻譯，希望讓僱主和外傭都能掌握防疫安排和新聞，一起齊心抗疫。

「香港姐姐 HK CHE CHE」Whatsapp最新疫情翻譯資訊群組連結：



菲律賓語翻譯🇵🇭：



Group 1:https://chat.whatsapp.com/IvCKUEjvSTS01da4cWRcMuGroup 2:https://chat.whatsapp.com/CxhQNvT6jEV51ZQxxbkSEEGroup 3:https://chat.whatsapp.com/HRjDXtWlFm08cTLTWYhPZ2

印尼語翻譯🇮🇩：



Group 1:https://chat.whatsapp.com/JccPjYdc5IJFeiLOnrIM1wGroup 2:https://chat.whatsapp.com/IfbXW5OlaCBDdfkDDiKw11