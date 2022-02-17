廣派五千藥包予基層確診者 中醫公開抗疫藥方籲當局統籌業界抗疫

第五波疫情下，本地確診個案呈幾何級劇增。不少檢測呈陽性的基層人士至今仍未獲當局安排移送醫院或隔離設施，令被迫在家等候的他們陪感徬徨，恐憂慮傳染至其他同住的家人。有中醫醫療集團近日發起贈醫施藥行動，向本港六個慈善團體派發五千份抗疫藥包，免費轉贈予在家確診者及未能送院接受治療的弱勢社群，並提供網上診症服務。集團同時亦呼籲當局積極統籌本地的中醫資源，讓本港約萬名中醫師可在不同範疇投入抗疫，紓緩社區的疫情壓力。

註冊中醫師張琛向六個慈善團體派發五千份抗疫藥包。（德善醫療集團提供）

公開兩劑藥方 助預防及紓緩症狀

據德善醫療集團創辦人、註冊中醫師張琛在記者會上介紹，這次派發的抗疫藥包主要分為兩條藥方，分別是適用於預防、無症或輕症感染的銀翹抗炎方，及適用於已出現明顯症狀的清肺解毒方。

銀翹抗炎方：

．銀花、連翹、黃芩各12克

．桑葉、荊芥、桔梗、杏仁、柴胡、黄芪、貫眾、藿香、陳皮 法夏各10克

．石膏、板藍根、茯苓各15克

．蘆根、生姜各20克

．甘草6克

．薄荷4.5克 (最後才放)



此方適用於預防及輕症感染者。如果未檢測到陽性，可根據自己體質2-3日飲用一劑。如所屬大廈有確診者，可每日飲半劑。

如果檢測到陽性，有輕微症狀，可一日飲一劑，一劑分兩次飲，連續飲3-4日，12歲以下兒童劑量減半。宜餐後飲用。

清肺解毒方：

．桔梗、杏仁、柴胡、前胡、黄芪、貫眾、陳皮、法夏各10克

．銀花、連翹、黃芩各12克

．魚腥草、石膏、板藍根、茯苓各15克

．蛇舌草、蘆根、生姜各20克

．炙麻黃8克

．甘草6克

．薄荷4.5克 (最後才放)



此方適用於發熱、咳嗽、黄痰、咽喉痛症狀較重者服用。確診者一日一劑，餐後一小時服用，症狀較嚴重者，可隨症增加，12歲以下小童減半。

注意事項：

．如有嘔吐，上述兩藥方中可加白豆蔻12克；

．如有泄瀉，可加蒼朮10克；

．如高燒39度以上，石膏加至30克；

．如有疑問，請向註冊中醫師查詢



而上述抗疫藥包最快自2月17日起，將透過以下慈善團體派發予廣大基層市民，包括貧困家庭、露宿者、獨居老人等：

．東華三院

．保良局

．仁濟醫院

．九龍樂善堂

．榕光社

．北河同行



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張琛醫師（左一）與旗下中醫師製作五千個抗疫藥包。（德善醫療集團提供）

中醫界可主動抗疫 籲當局統籌

對於這次的贈醫施藥行動，受惠的慈善團體紛表示此舉是「及時雨」，特別現時醫療資源緊絀，無論前線工作員工抑或基層市民都面對巨大壓力，而且它們旗下亦有部份安老院已經出現確診個案，北河同行負責人「明哥」陳灼明更形容此舉是「為(當局)補鑊」，減輕社區的疫情壓力。

面對疫情嚴峻，張琛醫師建議當局應協調本港的龐大的中醫藥資源，特別是本港目前約有8,000名註冊中醫及逾2,000名表列中醫，但他們目前在疫情下僅能以個人性質為病人服務，籲當局應統籌逾萬名中醫在不同範疇抗疫，更形容中醫對疫情可「主動出擊，非待病人康復後才作調理」。