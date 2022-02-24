疫苗通行證｜腦麻痹患者藥物敏感致癱　憂副作用大拒打針生活受限

疫苗通行證今日（24日）起實施，市民進入指定場所前，均需掃瞄門口的二維碼，但對一群因身體狀況而未能接種疫苗的市民而言，新措施令他們生活處處受限，有傷殘人士表示，要取得醫生開出的醫學豁免證明書並非易事。李先生（化名）為一名嚴重四肢傷殘患者，以往做手術時，曾對藥水產生激烈反應致癱，故現時拒絕接種疫苗。但疫苗通行證今日正式實施，他慨嘆自己並無選擇，目前要拜託鄰居幫忙採購日用品，出入醫院覆診時亦需先進行檢測，生活十分不便。他強調若日後有更多關於疫苗副作用的研究報告作參考，仍願意接種疫苗，但現階段不想因「被逼打針」而承受嚴重的副作用甚至死亡的風險。



李先生因兒時發高燒導致四肢殘障，腳部經常出現僵硬情況，7年前決定在肚內裝置一部「藥水機」，讓鬆筋藥水在體內運行，舒緩身體不適。手術完成後，反應卻不似預期，他形容當時身體捲縮至「好似BB咁」，可見他的身體無法接受該種藥水，最終醫生為他不斷調整藥水份量，稀釋至將近停機，惟當天起李先生已無法像從前般短暫站立，終身依賴輪椅過活。

對李先生而言，他本來只希望令雙腳可以更靈活，豈料因嚴重藥物敏感而終身癱瘓，醫生指他是首個病人出現如此問題，故無法解釋原因。這次經歷令李先生十分擔心接種疫苗的後果，「我對鬆筋藥水嘅反應都咁大，打疫苗嘅副作用會點，我唔知。」

醫生拒簽發豁免醫學證明書 稱「高風險更加要打」

面對政府各項防疫措施來襲，李先生曾數次詢問醫生自己能否豁免接種疫苗，去年覆診時，骨科醫生對他表示「高風險更加要打」，至於近期他到內科覆診時，醫生則指最新指引表明，病人要對疫苗有副作用才可簽發豁免醫學證明書，強調長期病患者亦要一視同仁，李先生質疑「我都未打我點知有無副作用？」負責診症的醫生亦對此表示無奈。

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強調若有更多疫苗副作用研究報告作參考 願意接種疫苗

李先生坦言，近日有一名患有肌肉萎縮的朋友，接種新冠疫苗後死亡，令他更加擔憂自身狀況。他透露自己是獨居人士，擔心若針後副作用過大而致死，待屍體發臭那天才會被人發現，故形容自己拒絕成為「非自願安樂死」的一員。但李先生強調，若日後有更多關於疫苗副作用的研究報告作參考，仍會考慮接種，「我寧願做手術死、病死，都唔想因為被逼打針而死」。

生活處處受限 鄰居協助採購日用品

疫苗通行證今日首日實施，李先生指他不會冒被罰錢的風險進入商場範圍，改為到附近的私人屋苑買外賣醫肚，但路程變得更遙遠，形容需要「要喺外面兜圈」。在購買日用品方面，他指幸有朋友了解後，願意主動幫忙採購。

疫苗通行證今日首日實施，李先生指他不會冒被罰錢的風險進入商場範圍，改為到附近的私人屋苑買外賣醫肚，但路程變得更遙遠，形容需要「要喺外面兜圈」。（黎倩婷攝）

最令李先生擔憂的是到醫院覆診問題，他表示下月需要到大口環醫院覆診，但院方要求未接種疫苗者，需要先取得陰性報告才可進入醫院範圍，而進行唾液測試必須在同區醫院進行，即要求他要先去瑪麗醫院「吐口水」，再回到大口環醫院覆診及換藥水。李先生對此表示憂慮，他形容近日瑪麗醫院有不少人士確診，擔心進行檢測過程中，自己已遭病菌傳染，「我已經夠殘，唔想再殘啲」。

關注團體促改善簽發醫學證明書指引

路向四肢傷殘人士協會政策倡導幹事Kelvin表示，據統計協會有近四成會員未接種疫苗，部份會員患有腦部、神經及血管等疾病。此外，他指現時有關研究疫苗對傷殘人士、長期病患者等的影響及副作用的報告太少，令不少會員不願冒險接種，擔心身體狀況會變得更差。

協會提出兩項建議，包括改善簽發醫學證明書的指引，Kelvin指根據會員說法，各醫生對簽發豁免醫學證明書均有不同說法，更有醫生拒絕解釋，令市民無所適從；其次是在疫苗通行證實施下，亦應豁免所有嚴重殘疾人士接種疫苗，令他們可自由進出維持基本生活需要的場所。