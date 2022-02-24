疫苗通行證｜調查指逾三成殘障人士未趕及死線前打針　盼設緩衝期

今日（24日）「疫苗通行證」正式實施，市民進入商場、街市、超市及食肆須先掃安心出行及隨身有針卡證明。現時商場及街巿等場所毋須檢查入場顧客二維碼，但執法人員會隨機抽查場內巿民。

有團體調查發現，部分殘障人士認為實行新的防疫措施安排會帶來不同方面的影響及擔憂，逾三成殘障人士未能趕及打針，認為當局應設有緩衝期，讓已登記預約人士可以憑出示手機短訊預約紀錄，繼續使用各類社區設施，減少他們的不便。亦有殘障人士反映，即使身體狀況不能接種疫苗，但難以在私人診所取得不適合注射疫苗的醫學豁免證明書，如果在公立醫院恆常覆診，則需要輪候多時，才可待主診醫生評估，期間若未能及時取得相關證明，便會影響日常出行。有團體希望當局能發出更清晰的豁免指引，以及延長特定疾病類型如無法逆轉病患的豁免期限。



實施防疫新措施對殘障人士生活影響問卷調查由自強協會於本月14至19日期間以電話形式進行訪問，成功收集206個回應。調查涵蓋疫苗通行證、強制檢測及隔離治療的防疫措施。當中有三成受訪的殘障人士屬獨居人士，超過一半受訪者同時患有兩種或以上的慢性疾病，主要為高血壓（44%）、高膽固醇（31%）及脊椎受損 / 嚴重四肢殘疾（21%）。

自強協會指調查發現三成半受訪者未能成功預約於2月24日前接種疫苗，影響他們的生常生活，認為疫苗通行證的推行操之過急。（資料圖片）

自強協會指調查發現三成半受訪者未能成功預約於2月24日前接種疫苗，影響他們的生常生活，認為疫苗通行證的推行操之過急。近五成（48％）受訪者認為有關新措施影響他們前往餐廳用膳，亦對一些因活動能力受限而未能自行煮食人士有巨大影響。在未有接種疫苗人士當中，四成半受訪者表示因擔心身體狀況不適合接種疫苗，但未能取得醫生證明，只有約一成（16％）受訪者成功取得相關證明。此外，七成未能取得醫生豁免證明的受訪者透露目前因未有覆診，故未能諮詢醫生建議，難以取得證明，餘下的則指被醫生拒絕簽發，更有受訪者指其醫生未有透露未能簽發醫學豁免書的原因。

在強制檢測方面，協會提到殘障人士及長者在接受相關資訊時有困難。有三成半受訪者指不清楚附近的檢測地點及安排，亦有一半殘障受訪者表示難以自行前往檢測地點及輪候。協會指，若殘障人士不幸確診，需要隔離治療亦會出現不少問題，有近七成（68％）受訪者指，如需要前往隔離中心，擔心平日負責履行照顧任務的照顧者未能隨行，當局未必有足夠人手協助殘障人士的日常護理，例如扶抱過床、導尿及提供相應的無障礙設施等；即使需要居家隔離，亦有近六成（59%）受訪者擔心未能自行處理日常事務，例如因身體局限未能自行煮食、未能提供護理人員上門進行傷口護理，未能自行清潔家居，擔心家居衞生狀況會因此更惡劣。

自強協會執委陳錦鴻患有肌肉萎縮症，他指出過往曾到多家西醫診所查詢如何獲取醫學豁免證明書，惟大多得到同一個答覆：「我哋開唔到，去公院搵返你個主診醫生」。陳錦鴻慨嘆感到非常無助，因肌肉萎縮症現時並未有藥物治療方式，平日他只到公立醫院看成人內科，惟該科需要排期一年至年半不等才輪候到他，當時他的排期已到明年6月，無法趕及疫苗通行證的實施日期前取得醫學豁明證明書。幸最後他終成功於普通科門診中取得相關證明，才不致於面對出行困難的情況。

自強協會執委陳錦鴻患有肌肉萎縮症，他指出過往曾到多家西醫診所查詢如何獲取醫學豁免證明書，惟大多得到同一個答覆：「我哋開唔到，去公院搵返你個主診醫生」。（Zoom截圖）

74歲的文先生（化名）是獨居人士，他曾嚴重中風、並患有三高、哮喘及心臟疾病。平日出行需要依賴電動輪椅。他透露主診醫生曾告知他不能接種疫苗，惟現時未到覆診日期，文先生認為接種疫苗有一定風險，故希望待覆診時經醫生判斷後才作決定。疫苗通行證今日推行，對於未接種疫苗的他來說，將大大影響日常生活，「周圍都唔去得，只好困自己喺屋企，靠朋友幫我買嘢，我都唔知點打算」。至於行動不便、有嚴重氣促及長期病患的李先生則雖然希望接種疫苗，惟身體情況令他難以外出，無法前往疫苗接種中心，他希望當局能安排人手協助體弱及行動不便人士，例如提供上門協助接種疫苗服務。

自強協會中心主任吳思兒建議當局放寬已經登記接種者人士豁免進入疫苗通行證。她表示，現時不少接種中心預約已滿，使這些人未能趕及實施前接種，故認為當局應設有緩衝時期，讓已登記預約人士可以憑出示手機短訊預約紀錄，繼續使用各類社區設施，減少他們的不便。（自強協會提供圖片）

自強協會中心主任吳思兒建議當局放寬已經登記接種疫苗人士豁免疫苗通行證。她表示，現時不少接種中心預約已滿，令這些人士未能趕及在實施前接種，認為當局應設有緩衝期，讓已經登記預約人士可以憑出示手機短訊預約紀錄，繼續使用各類社區設施，減少不便。對於不適合接種疫苗的人士，她建議當局應向醫生及病人提供更多疫苗接種指引的資訊，例如使用呼吸機患者應否接種疫苗，三高患者是否有血壓及糖尿等具體指數供參考等。部分殘障人士屬於永久傷殘，其殘疾及病況不能逆轉康復，故當局應考慮延長有關醫療證明的豁免期限，以免相關人士需要於嚴重疫情情況下，卻要為醫療豁免證明書而四處奔波。在隔離中心方面，隨着更多處所即將被納入成為隔離中心，她建議政府提供無障礙隔離中心資訊，提供少量無障礙處所，供有需要人士使用。

疫苗通行證首日情況

