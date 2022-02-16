港鐵恆安站爆疫　外判清潔工有病徵卻繼續工作　程展緯：搵命博！

港鐵早前表示，有屯馬線恆安站的外判清潔工初步確診感染新冠肺炎，但原來有關受感染的同事在獲得檢測報告結果前，疑因沒有「停工令」下繼續開工，令港鐵恆安站的外判清潔員工懷疑因此陸續受到感染。現時在港鐵擔任外判清潔工的本地藝術家程展緯表示，港鐵外判清潔工至今累計4至5人確診，公司仍未有嚴格規定員工需獲得陰性結果才可開工的措施，亦批評外判清潔工未獲派快速檢測包，需要自行排隊4小時進行檢測，形容目前狀況「簡直係搵命博！」《香港01》正在向港鐵查詢有關事件。



一直致力關注勞工權益的本地藝術家程展緯，數月前開始在港鐵擔任外判清潔工，親身體驗清潔工的困境並為他們發聲，多次直指港鐵無視清潔工的辛勞與健康安全。近日，港鐵恆安站有多名外判清潔員工確診受感染，程展緯認為問題歸咎於公司未有做好充足的危機管理措拖。

一向關注勞工權益的本地藝術家程展緯，數月前開始「轉行」擔任港鐵外判清潔工，每天在站內推着垃圾車來回打掃，以第一身體驗清潔工的血汗與淚水。（程展緯提供圖片）

工友未取得陰性檢測報告也需上班

程展緯表示，港鐵恆安站的早更有3至4人工作，今年2月7日一名在恆安站工作的外判清潔工同事出現呼吸道症狀，咳嗽但仍繼續上班，同日及翌日陸續有到該站「替工」的工友受感染，這兩名工友中，其中一名長駐烏溪沙站，另一名遊走於各站，行蹤暫時未明。隨後烏溪沙站爆發確診個案，現時並未知烏溪沙站受影響的員工人數。程展緯表示，港鐵曾對外宣稱要求該站的外判員工需持陰性檢測報告才可開工，但實情是2月9日的早更和通宵更工友，未獲得陰性檢測報告便要繼續工作。

2月14日，恆安站早更有3名工友工作，當中一名員工因人手短缺而「連踩」16小時，另一名「走站」（負責在不同站內遊走）員工有咳嗽及發燒症狀，雖然看了醫生，但仍在等候檢測報告。程展緯指，這名有症狀的員工在上周一（7日）工作時，已多次表示自己身體不適，最後公司至昨天（15日）才得知該名員工確診，並通知其他同事需要進行檢測。程展緯表示，工友們等待報告結果需時至少一天，但公司在未獲得員工的陰性檢測報告前，便要求他們回到工作崗位。

外判清潔工未獲公司派發快速測試檢測包

是次港鐵外判清潔工多人染疫，程展緯解釋，早前衛生署降低了密切接觸者的標準，同場工作的同事並不會被列為密切接觸者及送往隔離，而有關受感染的同事，在檢測報告發出前，沒有相關指引列明他們需要停工，港鐵亦未有嚴格執行獲得陰性結果才上班的政策。此外，他亦不滿港鐵未有徹底跟進與確診同事有密切接觸的清潔工名單，使不少工友冒着生命危險上班，為了約300元的工資日做8小時，下班後仍要抽時間排隊做檢測，「簡直係搵命博！」

程展緯形容，工作對基層工友十分重要，是次爆疫雖令他們十分緊張，即使上班會增加受感染機會，但仍有人會為三餐溫飽選擇「博一博」。程另指，先不論港鐵對染疫員工的賠償，直指公司連最基本的派發快速測試包，都將外判清潔工摒除在外，要他們依賴政府檢測站，他建議公司盡快向外判清潔工提供快速檢測包，妥善做好危機管理措拖，嚴格檢查員工是否獲得陰性檢測結果才可上班。《香港01》正在向港鐵查詢有關事件。