Foodpanda 3月優惠碼／Deliveroo戶戶送 精選優惠碼 外賣app著數一送看清｜疫情下無法在晚間堂食，加上也盡量少出門，不少人都選擇以手機app外賣，即送上Foodpanda 外賣APP 3月優惠碼整合，以及精選Deliveroo優惠碼。



Foodpanda圖片／Deliveroo圖片

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Foodpanda 3月優惠碼

Foodpanda因為在港營運時間長，合作的食肆超過7000間，外賣能送達的地點也更廣。同時有Pandamart服務，外賣之餘還可訂購超市、生活用品，適合連超時也懶得去。

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Deliveroo 3月優惠碼

Deliveroo餐點種類多，比如希臘菜、清真菜有都涉獵，最適合想嘗新的人。但要留意送餐範圍只能去到全港17區，另外，留意金額少於50蚊的訂單需加收費用，常叫、大量叫的用家記得join收費會員。

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各自收費會籍有何特別？

自從Uber Eat去年撤出香港後，foodpanda、Deliveroo就是兩大勢力天下。究竟邊一個平台最適合你？ 月費會員計劃pandapro／Deliveroo Plus，又各自有甚麼好處？注注意：pandapro最新update，月費由$65減至$55，並升級至每月無限次免運費（有細節條款）



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市民批外賣平台「癱瘓」無人送餐

另外，由於近日疫情下有極多市民使用外賣平台點餐，兩大平台戶戶送Deliveroo及foodpanda的服務也接近「癱瘓」，有餐無人送，即使兩家公司已加價吸引人手當「步兵」送餐，送達時間都有機會延長。但計一計，現時各食店6點後都有大批收工後的市民排隊外賣自取，其實一樣要等，要用的還是會用吧。自己有個預算，提早點餐就可以了。

網上截圖

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