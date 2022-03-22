租管｜實行兩月濫收水電費情況持續　租戶感混亂　團體促加強監管

租金管制條例已實行兩個月，惟有關注團體發現租管條例執行混亂，劏房租戶仍得不到條例所賦予的保障。有不少租戶反映業主未有遵從新法，部分租仍戶仍被濫收水電費，向負責執法的部門求助後，竟獲不同職員回覆不一樣的內容，令他們更感混亂，認為自己未有如理想中受到保障。團體認為部門應加強宣傳新例，釐清租管條例和加強前線員工的培訓，並應主動介入及協助業主和租戶調解合約上的問題。



今日（22日）是租金管制條例實行兩個月，但陣線仍收到不少租戶指業主未有依據租管條例處理相關租賃，部分人士更表示求助無門，失去法例下所賦予的保障。（民間監察政府推行租管陣線提供圖片）

民間監察政府推行租管陣線 （下稱陣線）由不同關注劏房租管條例和劏房戶住屋權益的團體組成。今日（22日）是租金管制條例實行兩個月的日子，但陣線仍收到不少租戶指業主未有依據租管條例處理相關租賃，部分人士更表示求助無門，失去法例下所賦予的保障。

民間監察政府推行租管陣線吳堃廉指，在租管實行前，陣線曾要求與執法部門差餉物業估價署進行會面商討，惟當時遭到對方拒絕。條例實行後，不少劏房業主未有遵守條例要求，而租客在這種情況下往往面對兩難，面對不合條例的租約，租客既怕簽署後，失去應有保障，又擔心不簽署會變相得罪業主，失去原來居住的住所，「實施前後無變化，好似乜事都無發生過，啲業主同中介認為只係唔畀加租，而水電費仍然濫收，有立法等於無立，唔簽又怕被趕走」。

條例實行後，不少劏房業主未有遵守條例要求，而租客在這種情況下往往面對兩難，面對不合條例的租約，租客既怕簽署後，失去應有保障，又擔心不簽署會變相得罪業主，失去原來居住的住所。（民間監察政府推行租管陣線提供圖片）

另一名成員陳偉雄則指，就租管條例的內容，有租戶曾致電差估署查詢，職員卻出現口徑不一情況，有時回覆內容更與法例條文有落差，「會覺得啲職員唔係好熟條例，答覆都好強差人意，話要跟返合約」。他認為，差估署作為執法部門，前線員工應熟讀條文，政府亦應加強宣傳及協助介入，調解業主和租戶的糾紛，而不是一味解釋條文。

另一名成員陳偉雄則指，就租管條例的內容，有租戶曾致電差估署查詢，職員卻出現口徑不一情況，有時回覆內容更與法例條文有落差。（民間監察政府推行租管陣線提供圖片）

不少業主稱未知已實施租管

陳女士原居於天台屋，數月前收到清拆令，故搬到葵涌一個月租5,800元180呎的劏房單位。她表示，希望可受到新法例的保障，因此選擇在租管實施後才簽訂租約，但中介卻沒有使用差估署的標準租約，亦未有改善以往收取水電費的方式，變相繼續濫收水電費。陳女士曾向中介查詢相關做法是否合法，惟對方回應指，「我收咗十年都係咁收」，並多次向她強調沒有問題，又指只要租金未有超過某個加幅即可，現時亦不會加租。陳女士雖然知道對方做法有問題，但礙於自己急需「有瓦遮頭」，只好先簽約，確保有地方居住，「其實受到保障嘅機率有幾大？都係試下，我哋（租戶）似白老鼠，𠵱家都係未知數，我希望（政府）可以更清晰展示列明條例同宣傳，畀更多人認識」。

陳女士原居於天台屋，數月前收到清拆令，故搬到葵涌一個月租5,800元180呎的劏房單位。她表示，希望可受到新法例的保障，因此選擇在租管實施後才簽訂租約，但中介卻沒有使用差估署的標準租約，亦未有改善以往收取水電費的方式，變相繼續濫收水電費。（民間監察政府推行租管陣線提供圖片）

一家四口住在荃灣100呎劏房的劉女土則表示，2019年搬入現時住處，去年從社工口中得知租管即將落實，故在落實後，便向業主查詢水電費安排。起初，業主指並不知道有租管條例，並拒絕劉女士希望調整水電費計法的要求。其後，劉女士便致電差估署查詢相關法例，職員卻告知劉女士，他們並不會介入，着劉女士直接聯絡業主解釋相關條例，令她十分無助，「有幾多業主知有呢呢條法例存在，而去跟條例去做？」最終劉女土只好自行印刷法例單張，嘗試向業主說明租管新例，經多次溝通下，業主終改強硬態度，並承諾會自行再了解，如發現法例屬實，便會按其要求方式收取相關費用。

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劏房戶有感差估署職員並不了解新例

住在九龍城劏房6年的阿瑩指出，在租管實行前，業主特別提早向她談及續約事宜，並希望爭取在法例落實前完成，而不用跟從新例。結果在阿瑩極力拖延下，終在1月底才簽訂合約，阿瑩質疑業主加租是否合法，故她致電差估署查詢租管安排，卻得到職員不同的回覆。「到底續租可唔可以加租？可以加同唔可以加都有講。感覺佢哋好唔肯定，有啲話要問下同事」。阿瑩認為對方一味只解釋條例，而沒有任何具體支援，反而在多次追問下，對方才願意介入找業主解釋相關規管，形容情況十分混亂。

民間監察政府推行租管陣線指，目前租管有灰色地帶，有業主為避新例，在實施前與租戶簽約。即使新例實施後，條例既不清晰，又無人跟進個案，例如法例的生效期是根據當天簽約日子，還是在其後租期才開始計算、首份租約租金又如何釐定，以及濫收水電費將可如何跟進等，至今仍未有一個明確的答覆。

促差估署向租客提供實際支援

陣線建議差估署要加強前線員工的培訓，讓前線員工清楚了解租管條例的要求，如差估署與其員工可落區了解現時劏房的租務狀況，以主動介入的方式執法。差估署亦應為租客提供實際支援，而非單單提供法例資訊，同時亦應加強新例宣傳，如舉辦公眾簡介會，讓更多人得悉相關的法例細節。

《香港01》正就事件向差餉物業估價署查詢。