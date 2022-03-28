開業15年AEON超巿道別聲中拉下帷幕　巿民：人情味在其他超巿難見

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超巿佔地3.1萬呎 區內屹立15載

結業的AEON超巿位於藍田啟田商場內，2006年9月開幕，佔地約31,000呎，早年曾以「JUSCO吉之島」品牌經營，其後才易名。

連日在AEON藍田超巿進行記錄拍攝的AEON Stores 關注組版主「Aeon Channel」表示，大約5年前開始便光顧AEON藍田分店，相信該超巿是同一集團佔地面積最大的一間超巿，認為它比其他地區的AEON超巿相比，地方夠大，貨物種類更多，尤其是傍晚起的食品特價時段，14至15元一個鹹魚炒飯、星洲炒米粉，堪稱平民美食，他亦喜愛該超巿保留傳統，讓顧客在留言板上寫上意見反映，店長很快同樣以手寫方式回覆顧客意見及提問，一問一答的留言公開「貼堂」，盡顯人情味。

顧客與店長結業前互吐心聲：



貨架搶購一空 巿民滿載而歸

昨日是AEON藍田超巿是最後一日，數十名顧客在早上8點半開門營業前已開始在門口聚集，待開閘後魚貫入場，該店早前已在門口貼出告示推出「關店大割引」優惠，3月21日起至3月27日期間，大量貨品以優惠價發售，家品低至9折、超級市場低至95折，現場照片所見，最後一日更加是大割價，例如2元一包日本糖果、原價10元的嬰兒紙巾減半至5元、3元一支飲料等，吸引街坊搶貨，大部分貨架在關門前數小時已空空如也，每名顧客推着裝得滿滿的手推車到收銀處結帳。

店員與高層關閘前夾道歡送顧客

AEON藍田超巿昨提早於晚上8點半左右關門，臨近落閘前夕，店長連同數十名店員、保安分別排在出口處兩旁，待顧客離開一刻，立刻拍手及點頭連聲「多謝晒！」待所有顧客離開後便徐徐落閘，店長對着門外顧客稱「我哋再喺其他區見面，再為大家服務，bye bye！」未幾店員與顧客互相揮手說再見，場面溫馨感人，亦下在區內開業逾15年的AEON超巿圓滿拉下帷幕。