消費券｜有少數族裔及更生人士被拒申請門外　社協：宜鬆不宜緊

第五波疫情嚴重衝擊本港經濟，政府早前宣布下月再推一萬元電子消費券以作紓困。然而香港社區組織協會（社協）發現，今次消費券的申請標準，繼上一輪計劃之後繼續將一群少數族裔及更生人拒諸門外。社協日前（25日）安排了受影響的南亞裔人士及更生人士，與三位立法會議員會面反映意見；而社協建議，除了要求「居港超7年的非永久居民」受惠於電子消費券，計劃亦應參考公屋及各政府資助計劃，將消費券的「香港居民」額外新增定義。



社協發現，今次消費券的申請標準，繼上一輪計劃之後繼續將一群少數族裔及更生人拒諸門外。（呂諾君攝）

根據政府2021年消費券計劃的規定，登記人必須持有效的香港永久性居民身分證 ；或憑「單程證」來港並持有效香港居民身分證 ；或持有效香港居民身分證，以及由香港永久性居民擔當保證人，以受養人名義在港合法逗留；或是符合「在港居住」要求。據社協表示，計劃去年推出後，隨即接獲近30個來自一群少數族裔及更生人士的求助個案；認為需促請政府優化新一輪消費券的審核資格及形式。

因求學等原因曾離港 重新定居7年才合資格

社協指出，少數族裔求助人通常在港出世，當時擁有永久居民身分，後來可能因求學等原因離港；而入境處在求助人回港後，要求重新定居7年才可申請永久居民，或因其他原因而根據《入境條例》第2AAA條享有入境權，成為非永久居民。因此求助人雖然是香港非永久性居民，有入境權，既不是持「單程證」亦不是憑「受養人簽證」來港，結果不符資格領取消費券。然而，他們可以成為「保證人」申請家屬來港、申請公屋、非公屋、非綜援住戶生活津貼（N無津貼）、職津、現金10,000元等資助。

社協認為，政府在上一輪消費券突然「落閘」，剝奪了這群少數族裔原本該享有的權利及福利。其中少數族裔人士胡莎娜表示，現時一家四口居於劏房，每月租金約5,800元，她去年也曾申請消費券，但在一個月後獲告知申請被拒絕。胡莎娜曾嘗試向政府查詢，對方解釋因其只持有「入境信」，並非領「受養人簽證」亦非永久居民。她表示十分失望，因先生收入在疫情下受影響，年幼的小孩買奶粉等負擔很重，打算如拿到消費券，也會用作買小朋友用品。

至於更生人士，有部分因為在居港七年後，未能連續七年沒有犯事入獄，以至未能成為「香港永久居民」，他們仍持有香港居民身份證，但就由一萬元「現金發放計劃」到消費券計劃均未受惠。其中62歲的阮先生，最後一次犯事為2015年，兩年前在地盤工作受傷，其後無法繼續工作，而他與妻子同住，二人都沒領綜援。52歲的傅先生則居港11年，同樣因早年受傷現時無法工作，他與年長父母及妻子同住，因2019年犯事，以至未能獲得永久居民身份證，要多等四年。

第五波疫情嚴重衝擊本港經濟，政府早前宣布下月再推一萬元電子消費券以作紓困。（資料圖片／歐嘉樂攝）

日前（25日）社協在其會址中舉行「社區立法會申訴部」，邀請了立法會議員容海恩、狄志遠和林筱魯到場會面。社協指出，危急時期紓困措施宜鬆不宜緊，建議政府應作出跟進，讓「居港超7年的非永久居民」受惠於電子消費券，以及將消費券的「香港居民」額外新增一項定義，將「持香港居民身份證，擁有入境權，在港居留不受附帶逗留條件所限制（逗留期限有關的除外）」的人士均包括在內。此外，社協認為消費券受惠對象擴闊至18歲以下的兒童、針對基層貧窮人士加碼發放消費券，並應提供更多優惠，鼓勵少數族裔商店安裝電子支付設備。