疫情｜宗教場所下月解封　清真寺準備重開　入場人流減38%兼禁食

第五波疫情漸趨平穩，政府早前宣布下月21日起逐步解除社交距離措施，並重開宗教場所。九龍清真寺今日（29日）為重開進行一連串的防疫工作，當中包括採用本地大學研發的長效智能抗病毒塗層，以及低敏殺菌搓手液，供信徒安心參與宗教活動；另外規限每段參拜環節，最多只會有約500人同時到場，場內亦有不同的防疫措施。而在下月底齋戒月完結之時，信眾也不會如以往般一同在場內進食。



第五波疫情漸趨平穩，政府早前宣布，於下月21日起逐步解除社交距離措施，並重開宗教場所。（張浩維攝）

清真寺重開後群聚高峰由4,000減至2,500人

九龍清真寺秘書艾歷斯（Ilyas Muhammad）表示，過往到寺廟參拜的信徒高峰有約4,000多人，寺廟關閉後對他們的影響很大，「雖然已經成日宣傳叫大家喺屋企拜，但喺屋企拜收嘅blessing（祝福的份量）係一個人，一齊喺清真寺拜收到嘅祝福係多過七倍。」他指，現時場內各大禮堂的地上都已劃線，確保每個信徒參拜時中間都會留有空位、保持社交距離，並預計重開後每段參拜環節最多只會有約500人，每日只有5節，全日人流較高峰期減少約38%。

↓↓↓清真寺防疫措施：



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九龍清真寺秘書艾歷斯表示，過往到寺廟參拜的信徒高峰有約4,000多人，寺廟關閉後對他們的影響很大。（張浩維攝）

下月為傳統齋戒月 信徒期望如期重開

此外，傳統上信徒會在參拜前先潔淨全身，艾歷斯指，雖然現時會勸籲他們在家清潔過後才來，但也有人是下班後直接前來禱告，因此寺廟內的淋浴間同樣採梅花間竹間隔、封閉一半供有需要人士使用。而今年4月1日至30日為齋戒月，完結後教徒習慣一同慶祝「開齋」，艾歷斯亦指疫情下今年不准在場內進食，同時希望下月21日清真寺真能如期開放，「希望開返全香港嘅回教人都開心......希望covid（新冠病毒）離開我哋、離開呢個世界。」

九龍清真寺大教長穆光明（中）補充指，因信仰傳統、參拜程序等問題，網上直播參拜並不可行。（張浩維攝）

清真寺下月開放讓信眾接種新冠疫苗

九龍清真寺大教長穆光明則補充指，因信仰傳統、參拜程序等問題，網上直播參拜並不可行；又指清真寺下月9日會開放讓信眾接種新冠疫苗。他又強調，政府如有需要設立任何放寬條件，清真寺亦會全力配合。