少數族裔人口老化社福資訊不足　疫情下以為「唔打針要坐監」

撰文：呂諾君
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香港人口老化，少數族裔人口同樣有此趨勢，然而少數族裔的長者和照顧者，基於言語不通難以接觸社福服務，對認知障礙症往往不以為然；第五波疫情嚴峻，少數族裔人士接觸疫情資訊滯後，長者情況更甚，其社群中不時流傳資訊，如「封城」、「唔打針要坐監」等，卻苦無方法辨識真偽。有機構去年開展同行計劃，希望透過社區教育提升少數族裔社區對認知障礙症的認識和關注，同時在疫情下，以WhatsApp等形式向少數族裔提供翻譯成不同語言的疫情資訊。

「在我們家鄉，認知障礙症的只被認為是年老的正常現象。」印度裔的Preeti指，過去一直沒有留意認知障礙症的資訊，自己照顧年老祖父時，常會感到十分吃力。Preeti與丈夫皆在印度接受高等教育，二人分別就讀藥劑學和工程學，結婚後來港約四年，但因不懂中文，在香港生活也不容易。她的父親和先生都是廚師，因疫情影響，工作時間和薪金大減，同時對防疫資訊也有不了解的情況。

不懂中文難fact check資訊

例如早前盛傳香港將會實行「封城」政府，Preeti家人收到消息指所有店舖、超市會關閉至少兩星期，感到懷疑卻不知可於何處「fact check」真偽。Preeti去年參加了由香港基督教服務處開展的「智」多一點──少數族裔長者同行計劃，擔任了計劃的「智」多一點之友參與拍攝錄像，向少數族裔組群宣揚認知障礙症資訊，而「智」多一點又會將翻譯成不同語言的防疫資訊傳給她，讓她幫忙轉發給少數族裔社群。她坦言，參與網上義工活動，不只局限留在家中照顧小孩，令她情緒及精神健康上也得到平衡。

同為印度裔的Suki，一歲時已跟隨父母來港，因此說得一口流利廣東話，但她指，年長一輩如她的父母不懂中、英文，也是無法得到正確的社區資訊。「例如爸爸有啲朋友傳嚟，話唔打針就要坐監，媽媽打嚟問我求證，我先同佢哋澄清返；又譬如話要lockdown（封城），爸爸又即刻走去買餸，話出面好逼。」Suki指，不少鄰里也有相同情況，因此平日也會與他們分享最新社會動態，「佢哋對於染疫要點做、打針資訊等等都好缺乏。」

參與計劃後認識認知障礙症

當收到「智」多一點傳給她的資訊，Suki會幫忙轉發給EM（少數族裔）社群，而在接受 「智」多一點認知障礙症訓練後，她才發現年邁的媽媽常忘東忘西，疑似患上認知障礙症，「佢有高血壓，最近成日會打畀我哋，問要幾時食藥、食一粒定兩粒，睇咗家庭醫生後，話之後會同佢做評估。」Suki表示，很多人會覺得「人老咗唔記得嘢好正常」，但訓練令她認識到，認知障礙症需要正視，而現時父親會常與媽媽聊天，媽媽的情況也稍有好轉。

香港基督教服務處與香港大學於2018年共同進行的研究發現，少數族裔長者具有患上認知障礙症的潛在風險，服務處與香港理工大學於2019年進行的研究亦顯示，南亞裔長者及其照顧者對認知障礙症的認識嚴重不足，而言語障礙及文化背景等均有礙他們尋求協助。

去年4月在香港公益金資助下，服務處開展為期兩年的「智」多一點──少數族裔長者同行計劃，計劃社工Chloe Wong指，在初期已招募了多名如Preeti和Suki等的義工，每人負責參加不同活動，如Suki曾參加網上分享講座，讓更多港人了解少數族裔對認知障礙症的看法，及參與多元文化認知健康桌遊製作坊，向少數族裔組群宣揚認知障礙症資訊。計劃除了希望提升少數族裔社群對認知障礙症的關注、促進及早識別和介入，並鼓勵他們協助及支援有需要的少數族裔長者，在疫情下亦希望提供支援，因此社工會向少數族裔提供正確的防疫資訊，以釋除社區內的疑慮。

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