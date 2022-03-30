律師行與團體發起兒童節至母親節籌款活動　善長可獲指定法律服務

下月4日是兒童節，母親節緊接在5月8日，有律師行與慈善機構將於下周發起聯合活動，為本港弱勢兒童及其外傭母親籌款。



由兒童節當日起至母親節，只要向融幼社捐出最少$2,888，高葉律師行的遺產規劃團隊將會為捐款人無償擬定臨時和/或永久的監護權契。（融幼社提供圖片）

高葉律師行（Hugill & Ip）與支援外傭及其孩子的慈善機構融幼社（PathFinders）合作，於下月4日兒童節至5月8日母親節期間展開籌款，透過一系列活動，讓大眾更了解在職母親和外傭面對的挑戰。

由兒童節當日起至母親節，只要向融幼社捐出最少$2,888，高葉律師行的遺產規劃團隊將會為捐款人無償擬定臨時和/或永久的監護權契。其後高葉律師行的遺產規劃團隊將繼續接受預約擬定監護權契，直至2022年9月30日為止，所有捐款均可免稅。融幼社表示，所有善款將直接用於支持機構維持重點服務，特別在疫情下，確保外傭及其孩子的福祉和未來受到保障。

成立於2008年的融幼社，已服務近9,200名嬰兒、兒童及婦女，為他們提供兒童保護、輔導、庇護、醫療、教育和物資。香港目前有33萬名外傭，她們大多處於生育年齡，但由於家鄉文化一般不重視性教育、生殖健康教育和/或性別平等等觀念，有可能導致她們在香港工作期間意外懷孕。

融幼社表示，儘管外傭懷疑受到香港的法律保障，但外傭和僱主均普遍缺乏相關知識和經驗，以致很多外傭一旦被發現懷孕即遭非法解僱，或被迫離開甚至辭職。融幼社則着重預防教育，確保外傭經過周詳考慮後才計劃懷孕，長遠為其孩子規劃將來。融幼會預計，至2047年，香港的外傭人數將增至60萬人，若缺乏系統性改變，外傭懷孕產生的問題將會惡化。

而高葉律師行自成立以來，一直支持各項非政府組織的慈善活動，過去18個月特別為針對兒童、長者和癌症患者的社會責任項目提供支援。