疫下困獸鬥　社企課程培訓自家教練　料500個弱勢家庭受惠

疫情下市民長困家中與子女「困獸鬥」，健康及家庭關係難免受到影響。有社企推出一條龍運動、飲食、休息及溝通課程，希望協助在家庭中培訓一位成員成為自家教練，讓他們學會如何利用專業知識以全方位地照顧家人身心健康，料500個弱勢家庭受惠。



「BEE自家教練」課程由本地社企RunOurCity主辦，並由社創基金、周大福慈善基金贊助，合作機構包括家福會、香港浸會醫院、佛教筏可紀念中學、香港基督教女青年會、葵青康健中心等。自家教練培訓班希望透過計劃幫助弱勢社群及因忙於維持生計而疏於注意健康的市民，助他們建立健康的生活模式，以未雨綢繆，減少他們未來的醫療開支。

「BEE自家教練」課程為期6個月，每位學員將接受21.5小時培訓，課程會以網上工作坊形式，內容包括學習運動、飲食、休息和溝通的相關知識。（RunOurCity圖片）

課程為期6個月，每位學員將接受21.5小時培訓，課程會以網上工作坊形式，內容包括學習運動、飲食、休息和溝通的相關知識。學員在參與課程前後，亦會有一個詳細體檢，讓學員更了解健康生活模式對身體的幫助，培育500名自家教練。

首階段課程將於4月11日開始接受報名，並於4月下旬開課，有興趣的人士可造訪「BEE自家教練」網頁。RunOurCity「全城街馬」是一個本地註冊的非牟利慈善團體，以推廣跑步活動去幫助弱勢社群，建立和諧及共融的社會。