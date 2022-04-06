疫情｜AEON周三特價日回歸　未見超長人龍　街坊：可能等消費券

上月因應疫情嚴峻，AEON超級市場暫停「周三特價日」，昨日宣布指於今日（6日）復辦。每逢有「周三特價日」，多間AEON超市均會大排長龍，短暫暫停後今日重開，卻未見昔日的超長人龍，有街坊指，其他人可能正等待消費券明日（7日）派發後再來掃貨。



AEON超級市場每逢有「周三特價日」，均會出現超長人龍，門市貨架紛紛「清零」，情況猶如戰場，即使早前第五波疫情肆虐，部份分店排隊結賬的市民也要等待兩小時。AEON在上月5日宣布，因疫情嚴峻，將暫停「周三特價日」，直至另行通知，並會加強各項清潔消毒措施，AEON超市今日（6日）復辦特價日，《香港01》今午到場查看，卻未見超長人龍及貨架清空的情況。

街坊：今日較以往少人

街坊陳女士（化名）表示，每個星期三都會來購買日常用品，因為部份凍肉、新鮮食品都較便宜，但留意到今日較以往少人，相信與政府即將派發消費券有關，「佢哋可能等消費券先大手入貨」。

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街坊黃小姐指，每個星期三都會來購買特價貨品，因為特價日的商品較平日便宜，今日買了一些餃子凍肉，她指若有會員卡可享有折扣優惠。她另指，「個個星期三都有特價日，上個禮拜都有嚟」，未有察覺原來特價日已停辦數周。

丁女士同樣指，每個星期三都有前來掃貨，因各類型產品都有折扣，被問到最便宜的產品是什麼，她透露「日本雞蛋都係廿蚊盒，幾抵㗎」。她亦表示，「每月2號同20號係會員感謝日，到時又有折」。

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