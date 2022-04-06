疫情｜牛頭角燒臘店師傅「間竭性」戴口罩　街坊：熱都唔應該除

近日有市民投訴牛頭角一間燒臘店，指目前疫情嚴峻，該店卻有師傅休息時脫下口罩，即使與客人交談時，都沒有戴好口罩，亦沒有戴上手套處理熟食。有附近街坊表示，即使戴口罩會感到侷促，但現時疫情嚴重，各行各業的店舖都應該做好防疫措施。當區區議員則指，食環署應派人嚴格執法，降低疫情傳播風險。



《香港01》記者今日（6日）早上到場查看，發現該燒味店一名師傅坐下休息時沒有戴口罩，與熟食距離不足一米，當有客人光顧時，涉事師傅才戴回口罩為客人「斬料」，但仍沒有戴上手套處理熟食，及後間歇性除下口罩休息。至中午時分該名師傅在門口位置進食，其間有客人光顧，師傅亦沒有戴上口罩，與客人溝通時一直咀嚼食物。

附近居民謝先生表示，平日沒有特別留意涉事燒臘店的職員是否有戴好口罩，但他表示不會光顧職員沒有戴上口罩的燒味店，他認為現時疫情嚴峻，戴上口罩有效減低傳播風險，非常重要，又指「雖然𠵱家天氣熱，但熱都唔應該除」。

街坊洪女士則對有燒臘店職員沒戴好口罩處理熟食感到驚訝，她指平日會選擇到連鎖店購買燒味，並認為該店的衞生情況一向較差，現時得悉有師傅上班時沒有戴上口罩，日後購買燒味都不會選擇該店。另一名街坊陳女士指，平日很少會在該店購買燒味，形容「附近咁多燒味舖，佢唔戴口罩咪唔揀佢囉」。

區議員：食環署應嚴厲執法

觀塘區區議員顏汶羽表示，食環署作為執法部門及街市管理者，應該嚴格執法，確保公眾地方不會成為病毒傳播的地方。