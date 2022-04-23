疫情｜放寛後首周末　旺角黑夜不再　街頭、食肆現報復性人龍

政府本月21日放寬多項社交距離，當中容許食肆晚巿營業，隨即激活巿面經濟，今日（23日）迎來放寛後首個周末，2月曾經歷冷清無比的旺角西洋菜南街、登打士街頭傍晚起出現大量人流，食肆未夠6點便出現人龍，自助餐形式食肆更加是座無虛席，無論是朗豪坊美食廣場、創興廣場等食肆集中地，有店員表明即日預訂已滿額，只能在門外排隊等候能否有空缺入場，巿面幾乎回復去年底的盛況。



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街頭食肆湧現人潮 仿如回到復疫情前

食肆（21日）本周四起恢復晚市堂食至晚上10時，同桌顧客數目上限會由2人提升至4人，並容許進行不超過20人的宴會活動，原本休業的食肆隨即恢復正常營業時間，街上亦不再冷清。《香港01》記者今日(23日)下午5時許開始巡視旺角登打士街、西洋菜南街、彌敦道、廣華街及砵蘭街等多條街頭，馬路轉角處擠滿等候燈位過路的人潮，小食店、波鞋店、奶茶舖門口站滿人龍，連昔日冷清的電子產品連鎖零售店如百老匯、衞訊等重現客流，地舖食肆亦有顧客排隊等候入場，巿面回復久違的熱鬧。

疫情最嚴峻的時期，旺角多個商場人流「清零」，今日再現起色，無論是中小型如仁安大廈商場潮流地域或西洋菜南街兆萬中心，抑或大型商場朗豪坊，傍晚前便開始有巿民魚貫入場，其中不少年青顧客站在門口觀看廣告牌，正為選擇那一間樓上食肆而猶豫不決。朗豪坊的跨層電梯更現人龍，當中4樓的美食廣場，原本有不少食肆因暫停晚巿而長期熄燈，今日所見燈光通明，門口企滿食客，美食廣場雖然設有職員表明必須掃瞄安心出行及疫苗通行證才能入場，但無阻巿民入內消費的決心。

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自助餐或限時任食食肆座無虛席

位於彌敦道的創興廣場是著名食肆集中地，由1樓至19樓進駐不同類型的餐廳，地下大堂傍晚起站滿輪候升降機的顧客，有保安笑稱「呢度靜咗好幾月，今日真係唔同晒！」記者走訪樓上多間餐肆，發現提供自助火鍋燒物或限時任食的餐廳最受歡迎，多間餐廳店員均表明今日訂枱爆滿，枱上食物升起的熱氣彌漫四周，場內座無虛席，有店員表示「今日booking滿晒，除非有客人no show缺席，你可以等，但我覆唔實你幾時有位。」着記者自行在門口排隊處等候。

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有餐廳捱不過疫情休業

然而，食肆一遍暢旺的背後，記者發現創興廣場其中兩層的食肆已等不及放寛社交距離措施而結業收場，升降機內招牌貼出「即將開業」告示，反映捱過第五波疫情的食肆，才能成為看到復業曙光的最後贏家。

疫情最嚴峻2月旺角人流仿如清零：

