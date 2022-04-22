泰菜館疫下不裁員推兩餸飯自救　14元飯券助基層　老闆：冇猶豫

新冠疫情持續多時，雖然昨日（21日）起已恢復晚市堂食至10時，但兩餸飯熱潮仍未減退。一些港式「名店」繼續出現排隊人龍，荃灣一間泰式餐館的兩餸飯同樣受到關注。據老闆指，即使疫情間店舖生意大減，但數年間「有請人冇裁人」，所有員工均如常上班，而兩餸飯中椒鹽蝦、咖哩蟹等所有菜式一律售33元一盒，「貴價平賣」只望求生存。此外，該店亦有惠及基層，提供14元飯券讓街坊選擇心儀餸菜，「幫人冇猶豫…… 做人開心就得㗎啦！」



兩餸飯熱潮未減，荃灣一間泰式餐館，近日因破格推出兩餸飯成為熱話。（黃寶瑩攝）

破格提供泰菜兩餸飯 經常大排長龍

位於荃灣路德圍的「泰特色」，近日因破格推出兩餸飯成為熱話。老闆戴德祥受訪時表示，由於該舖位屬樓上舖、地下只有少量空間，外賣生意「行唔通」。他透露，早期也曾作嘗試，惟最後全日賣出的外賣不足100個，生意額最多只6,000元；對比過往單是晚市已有約5萬元生意，少了近九成，「政府5點停又好、6點停都好，我哋都係輸嘅。」於是他們決定將原本的食物以兩餸、三餸的形式出售，「大廚炒完拎到樓下即炒即賣，外賣嘅人唔使等，仲可以比平時揀多個餸。」

戴德祥表示，自己並非泰國人，只是過往從事飲食業顧問生意時，機緣之下結識到一班在酒店工作的泰國廚師，於是在16年前於北角開了第一間泰國餐館、10年前進駐荃灣現址開分店。他與各店內約30名泰國員工感情深厚， 至今仍提供宿舍予他們及家人居住，疫情間沒有裁員也沒放無薪假，將兩餸飯定價為33元希望「賺份人工」，「疫情大家都有困難，33蚊啲人容易接受…… 賺份人工大家有工開，租金就唔好諗啦。」他笑說。

老闆戴德祥指，疫情間店舖沒有裁員也沒放無薪假，將兩餸飯定價為33元只希望「賺份人工」。（黃寶瑩攝）

開賣首日賣過千份 咖喱蛋最受歡迎

除了肉碎茄子、泰式炒河等家常菜式，兩餸飯亦不時有椒鹽蝦、咖哩蟹等可供選擇，戴德祥指，兩餸飯開賣第一天已賣逾1,000份，揚言該店不會將貨就價，以免「做衰自己」，「街坊食完要返轉頭，否則賣得平都係冇用。 」他表示，現時最受歡迎的菜式是「咖哩蛋」，需先將雞蛋炸成黃金色再淋上咖喱；還有原價70多元、現只售10元的冬蔭公湯，而15個餐盤每日都有不同配搭。

此外，近日餐廳與浸信會愛羣社會服務處合作，機構用比市價低逾一半、只需14元的價錢向餐廳買下飯券，獲助的基層人士則可免費憑飯券，到餐廳選擇自己喜歡的餸菜。戴德祥指，自己身為國際獅子總會中國港澳303區會長，平日恆常都有派飯行動，早前也有身體力行到深水埗區上門派檢測包，表示得悉有基層需要幫助時沒有猶豫，「14蚊又好10蚊都好，都一定會做！」

近日餐廳與浸信會愛羣社會服務處合作，機構用比市價低逾一半、只14元的價錢向餐廳買下飯券，獲助的基層人士則可免費憑飯券，到餐廳選擇自己喜歡的餸菜。（黃寶瑩攝）

劏房戶一周顧取三餐 減輕經濟壓力

荃灣街坊Amy（化名）是飯券的受助人之一。她一家四口居於劏房，月租近6000元；疫情下 小朋友要留家上課，她因要照顧，無法繼續做兼職工作，先生的收入亦大受疫情影響，幸在機構幫忙之下，每星期有三餐可領取泰式兩餸飯。她又指，最常買茄子飯、炒河粉等，認為計劃能助他們稍微紓緩經濟壓力。

浸信會愛羣社會服務處自2009年設立「開飯」服務，現時在港九新界不同地區設立7間熱食飯堂，包括樂進堂就業支援服務午間飯堂，友膳飯堂及童心飯堂等；於午膳或晚膳時段，為貧困兒童、低收入家庭、在職貧窮人士和單親爸媽等，提供免費或10元的熱食飯餐（包1餸1菜1飯1湯），以及親子、就業、情緒及身心靈發展等多方支援。服務一直未獲政府資助，全賴善心機構及人士的支持才得以推展。過去12年，「開飯」服務營運共25個飯堂，截至2021年3月底，為逾1萬8千人提供逾109萬個熱食飯餐。