戲院重開｜首日院內無提供飲食場次　無阻市民「報復式睇戲」

維持長達三個半月的社交距離措施，今日（21日）開始放寬，表列處所之一戲院重開，有部份戲迷湧入戲院「報復式睇戲」。《香港01》記者到訪旺角戲院，有入場看電影的戲迷表示，已有數月未有入場，即使對電影感受一般，但仍指重返戲院體驗不錯。今日戲院暫未提供飲食場次，有市民對此表示，場內沒有咀嚼聲可提升觀影感受。



維持長達三個半月的社交距離措施，今日（21日）開始放寬，表列處所之一戲院重開，有部份戲迷湧入戲院「報復式睇戲」。（羅君豪攝）

本港新冠肺炎疫情逐漸緩和，食肆晚市恢復堂食，每枱人數與限聚令一樣，放寬至四人。另表列處所如戲院、戲院、美容院、主題樂園等今日重開。

市民陳先生與李小姐今日趁放假來看電影，將會觀看《怪獸與鄧不利多的秘密》。陳先生已接種三劑新冠疫苗，有資格進入飲食場次，但今天戲院未有提供飲食場次，陳先生認為，不准飲食不會影響觀賞氣氛，「入場睇戲都係想專心睇戲啫」，但未來有機會亦會選擇可飲食的場次，他認為戲院區分飲食場次措施不錯，可予其他市民多一個選擇，未來亦會按照個人興趣「報復式睇戲」。

剛步出戲院的謝先生表示，剛觀賞電影《月球隕落》，他直言「我覺得一般，少少悶，不過OK既咁耐冇睇，可以體驗返睇戲」。謝先生表示已接種兩劑新冠疫苗，以前都會在戲院內飲食，但對於戲院內不准飲食，他則認為問題不大，未有感到不習慣，認為少了咀嚼聲也不錯。謝先生表示，今天與三個朋友到場看電影，未來將按時間考慮「報復式睇戲」。鍾先生則表示，已接種兩劑新冠疫苗，平日很少會在戲院內飲食，未來將會「報復式睇戲」，例如《奇異博士》。

剛步出戲院的尹小姐與賴小姐結伴來看電影，兩位表示，自關閉戲院後都沒有看電影，趁今日戲院重開，特意來看《怪獸與鄧不利多的秘密》。尹小姐表示，預計稍後時間會進場觀看《蝙蝠俠》，又指戲院內不准飲食「會冇咁嘈」，她們均表示未有打算接種第三劑疫苗。

戲院職員表示，今天的場次全部都不可飲食，客人入場前亦會提醒場內不准飲食，入場前需掃描「安心出行」，他又指今天暫時接待的客人，均全部打了最少一針，未有人因此而被拒緒門外。（羅君豪攝）

戲院職員：未知網上購票但沒打針客人能否退款

有戲院職員表示，今日場次暫時未有出現滿座情況，「都叫有啲客喇，每套電影唔同人數」，另公司暫時未安排飲食場次，故今天的場次全部都不可飲食，客人入場前亦會提醒場內不准飲食，入場前需掃描「安心出行」，他又指今天暫時接待的客人，均全部打了最少一針，未有人因此而被拒緒門外。

至於沒有打針但在網上已預約的客人，公司會否作退款安排，另一職員稱不了解狀況，但強調戲院不會接待沒有接種疫苗的客人，現時最低限度為客人需打最少一針。