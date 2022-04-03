研究揭四成基層家庭住所無上網設備　社協促勿忽略幼童上網課需要

因應疫情發展，政府決定讓全港學生提早放暑假。然而，對於一眾正處於發展期的幼童來說，放假或上網課都對他們造成不同程度的影響。社協調查發現四成基層幼稚園家長指家中沒有上網設備，依靠手機數據上課，亦近四成無電腦，家中的學習環境未如理想，希望能獲取支援，以應付孩子學習需要。社協表示，現時政府向學生提供的上網費資助及電腦裝置支援僅限於中小學生，而幼稚園生亦需要上網課，希望日後能把他們納入資助計劃，不要再忽視他們的學習需要。



香港社組織協會於2月17日至3月21日進行網上問卷，成功收集164名基層幼稚園學童家長。受訪家中網絡情況亦需要關注，當中大部分家長指出沒有電腦（62.8％）、上網數據（47.6％）及WIFI蛋（30.5％），這些可供孩子上網課的設備。（曾鳳婷攝）

七成家長擔心幼兒跟不上學習進度

香港社組織協會於2月17日至3月21日進行網上問卷，成功收集164名基層幼稚園學童家長。72％的受訪者居於非公屋如籠屋、板房及劏房等的不適切居所，當中亦有近六成（61.5％）指住所板並沒有做功課的書枱。受訪家中網絡情況備受關注，當中大部分家長指出沒有電腦（62.8％）、上網數據（47.6％）及WIFI蛋（30.5％）等可供孩子上網課的設備。

自1月停課後，逾七成（72％）受訪家長表示孩子仍需要上網堂，每周平均網堂時數為3.6小時。近七成半（74.4％）的受訪家長反映十分擔心孩子會跟不上學習進度，亦有過半家長表示不太懂得慮理子女情緒問題、需要用手機上課但屏幕太細及家中大嘈吵無安靜空間學習等。

近七成半（74.4％）的受訪家長反映十分擔心孩子會跟不上學習進度，亦有過半家長表示不太懂得慮理子女情緒問題、需要用手機上課但屏幕太細及家中大嘈吵無安靜空間學習等。(資料圖片)

另外，有約八成半（84.6％）受訪家長認為長期對着電子屏幕學習，會影響孩子健康及視力，亦有八成（82.9％）表示減少運動，會影響孩子身體的發展，長遠影響幼童的生活、心理及社交能力。有近七成（68.9％）孩子會在家中常無故發脾氣，過半（50.6%）會沉迷打機。另有八成（82.9％）受訪家長表示學校並沒有為學生提供任何支援。

孩子上網課吸收力差

居於板間房的林太，一家四口生活在面積約70呎的單位，和另外兩伙住客共用廚廁。現時，她育有一名幼稚園高班（K3）的女兒。在疫情暫停實體課下，女兒需要上網課，情況卻強差人意。「佢上完網堂之後，剛講完，我問返上堂啲嘢，佢都答唔到」。除孩子吸收量未如從前，亦因他們使用手機數據設備欠佳，以致上課時有網絡停頓的情況出現。而家中空間有限，女兒只能使用飯桌當作寫字桌，近月來女兒長困家中，其性格因而變得暴躁。「佢希望可以快啲返學，見到啲同學仔」。

居於板間房的林太，一家四口生活在約70呎的單位，同時和另外兩伙共用廚廁。現時，她育有一名幼稚園高班（K3）的女兒。在疫情下停實體課下，女兒需要上網課，惟情況卻強差人意。「佢上完網堂之後，剛講完，我問返上堂啲嘢，佢都答唔到」。（曾鳳婷攝）

疫下上網課求助無門

同樣育有幼稚園高班（K3）女兒的鄧女士則表示，因小朋友是SEN兒童，故在上網課時，往往難以集中，又坐不定。丈夫曾鼓勵女兒對着鏡頭回答問題，惟她卻發脾氣離開座位。其後，鄧女士嘗試向老師求助，惟僅得對方回覆「無計，捱住先，遲啲返學會教返好佢」。鄧女士對此感到無奈，又指出對於SEN小朋友來說6歲前是一個黃金時期，惟網堂的效用不大，令她對女兒未來學習發展感到擔憂。

同樣育有幼稚園高班（K3）女兒的鄧女士則表示，因小朋友是SEN兒童，故在上網課時，往往難以集中，又坐不定。丈夫曾鼓勵女兒對著鏡頭回答問題，惟她卻發脾氣，更離開座位。其後，鄧女士嘗試向老師求助，惟僅得對方回覆「無計，捱住先，遲啲返學會教返好佢」。（曾鳳婷攝）

手機數據用盡 孩子變相失學

李太的兒子正高讀幼稚園幼兒班，她表示兒子每周會上兩節網課，每節共45分鐘。由於居所沒有電腦及網絡，故只能使用手機數據上課，惟上到第六堂時，她的數據已用盡，無法繼續上課。她提到原先學校讓SEN的兒子進行語言及大小肌肉訓練，但自從上網堂後，這些支援盡失。「之前返學，佢都只認得一個同學仔，佢學習慢，我希望可以有多啲支援」。

社協：電腦及上網資助應涵蓋幼稚園

社協副主任施麗珊指，現時所有電腦及上網資助均不涵蓋幼稚園，基層幼童疫下網上學習的需要被忽略，促把幼稚園納入上網費津貼計劃，長期亦應改為電子學習津貼計劃。此外，幼稚園應分流安排困難學生回校使用設施學習或上實體課，以此輔導未能跟上學習進度的幼童。至於政府早前提出需要全校教職員及90%學生接種2針疫苗便可以恢復全日面授，施麗珊則認為不少家長仍對疫苗副作用感擔憂，亦有部分未能在短期內完成兩針接種，故建議放寬相關政策，如在學童接種率達70%便恢復全日面授，讓孩子能早日復課作全方位的發展。