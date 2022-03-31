調查指逾半受訪兒童對提早暑假感無奈　九成家長稱照顧子女壓力大

因應本港第五波疫情爆發，教育局早前宣佈全港學校提早不遲於本月7日至17日內放「暑假」，惟措施對基層家庭來說造成困擾。有團體於本月進行問卷調查，了解提早放暑假對他們的影響。結果顯示，九成家長認為壓力主要來自需要更多時間照顧子女，當中亦包括擔心子女的學習進度、身體及心理情況等。另有六成半受訪兒童表示不想提早放暑假，逾半受訪兒童對特別假期感到無奈。團體促請政府為基層兒童提供學習發展支援津貼，以及及早諮詢校方及家長意見，為恢復實體課作好準備。



關注學童發展權利聯席於本月21日至26日向基層家庭進行問卷調查，了解提早放暑假對他們的影響。（呂凝敏攝）

關注學童發展權利聯席於本月21日至26日向基層家庭進行問卷調查，了解提早放暑假對他們的影響。近半受訪者居於劏房，受訪家庭每月平均入息低於入息中位數五成的貧窮線，調查共收回505份有效的家長問卷及371份有效的兒童問卷。

結果顯示，八成半受訪家長表示因需要在子女放假期間照顧家庭，不會在特別假期期間外出工作，九成家長認為壓力主要來自需要更多時間照顧子女，亦有六成家長表示壓力來自需要為子女安排活動，以及未能負擔所需要的開支。對於政府突然宣佈提早放暑假，四成受訪家長表示通知時間不足，一半家長感到擔心，四成家長感到困惑。

逾九成家長擔心子女未能跟上學習進度

此外，基層家長對子女學習情況感到擔心的平均分達8.6分（以10分為最高分），逾九成家長擔心子女未能跟上學習進度。留家時間增加，令學童使用電腦的時間亦大增，有九成半家長擔心子女視力變差，如造成近視或散光問題，七成家長擔心子女出現脊椎問題，六成家長擔心子女出現肥胖問題。而在子女的心理或精神狀況方面，家長的擔心程度達8分，六成半家長擔心子女情緒變得不穩定。

八成家長沒有為子女在特別假期計劃任何活動

調查亦了解學習支援及假期活動的問題。結果顯示，八成學校沒有就特別假期向學童提供學習支援，而八成家長沒有為子女在特別假期中計劃任何活動，逾八成家長更表示沒有足夠金錢應付活動開支。

四成受訪兒童指特別假期無所事事

至於兒童方面，有六成半受訪兒童表示不想提早放暑假，逾半兒童對特別假期感到無奈、三成感到擔心和驚訝。另有七成兒童期望暑期能參與戶外活動，惟六成受訪兒童表示，在特別假期中只在家玩手機或電腦，更有四成兒童表示無所事事，近九成兒童均期望可再次回校上課。

就讀小五的Anson表示，在特別假期內的活動主要是打機和補習，他亦透露經常使用電腦學習令眼睛疲勞。他指呈分試由6月延期至8月，目前學校的教學進度追不上功課進度，「已經要做緊啲未教到嘅題目。」而8歲的思悅則表示，自第五波疫情爆發後，兩個月來才出門一次，其餘時間均在家上網課補習。她坦言懷念疫情前可到沙灘玩樂，亦會北上探親及旅行，惟目前因多個處所被勒令關閉，令她無處可去。即使她的視力變差，醫生建議她到眼科醫院檢查，同樣因疫情肆虐需要延期。

高中生稱網課影響學習進度：讀化學冇得做實驗

至於就讀中四的K同學則形容，特別假期每日平均有4小時需補課，「同返學冇咩分別」，認為假期被剝削，但網課令她難以專心，影響學習進度，「高中課程比初中難好多，例如我讀chem（化學），好多時都要入實驗室做實驗，𠵱家都冇得做」。她透露自己幾乎已有三個月沒出門，期望可盡快恢復面授課。

居於天水圍公屋的陳太則表示，提早放暑假令家庭開支大增，「要煮足三餐畀佢哋食，又要買防疫用品」，加上因需要照顧兩名子女，令她分身不暇，無法到快餐店兼職幫補家計，每個月家庭支出增加約6,000元。她亦透露因家中空間不多，子女又經常使用電腦，親子間磨擦增多，「成日對住部電腦，都唔知佢哋係打機定做功課」。

關注學童發展權利聯席成員何汝瑛指，提早放暑假令基層家庭手足無措，建議政府應為基層兒童提供學習發展支援津貼，讓他們參與補習班或課外活動。（呂凝敏攝）

促提供學習發展支援津貼

關注學童發展權利聯席成員何汝瑛指，提早放暑假令基層家庭手足無措，建議政府應為基層兒童提供學習發展支援津貼，讓他們參與補習班或課外活動。聯席亦建議政府為學童提供全面健康檢查，及早識別受情緒及壓力影響的基層家庭，並為基層兒童提供醫療券，讓有需要人士盡快得到治療。此外，聯席促請政府應及早訂立清晰指引，及早諮詢校方及家長意見，為恢復實體課作好準備。