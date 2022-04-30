太子水渠道前油站空地大變身　置鮮艷枱櫈、沙灘椅增休憩空間

太子水渠道公園旁前油站空地荒廢逾10年，淪為「野鴿俱樂部」，多年來未有其他用途。近日有團體獲批以短期租約形式使用該處用地，並與中大建築團隊合作，將空地打造成色彩繽紛的空間，並放置可移動的枱櫈、沙灘椅等，讓市民在石屎森林中多一個可以休憩喘息的「綠洲」。

新地點命名為「水渠道社區實驗」（Nullahplace），將於下周二起（5月3日）正式開放，長遠計劃在該用地上，以組合屋形式設立照顧者支援中心，並提供室內及室外空間予不同巿民使用。



太子水渠道公園旁前油站空地荒廢逾10年，近日有團體獲批以短期租約形式使用該處用地，並與中大建築團隊合作，將空地打造成色彩繽紛的空間。（呂諾君攝）

荒廢逾10年 曾被批評浪費鬧巿核心地段

有關空地位於通菜街與水渠道交界、鄰近太子道西及旺角警署一帶，原為油站舊址。自2011年起政府圍封相關空地，多年來未有發展，被外界批評浪費鬧巿核心地段。關注草根生活聯盟（關草聯）近日透過短期租約政府用地計劃，成功申請該用地以興建照顧者支援中心。由於工程籌備需時，團體聯同香港中文大學建築學院、非牟利諮詢協作平台「非常協作」以及關注學童發展權利聯席（關學聯），進行為期2個月的實驗，透過簡單規劃及在空地上放置枱櫈，觀察街坊與空間將如何互動。

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從附近高樓鳥瞰整個空間佈局

負責設計整個項目的香港中文大學建築學院助理教授Francesco Rossini指，由零開始準備並不容易，但他希望能看看市民如何使用這個空間，總結經驗，日後好好利用。他又指，「Nullahplace」以「水渠道」來命名，而該處一帶樓宇的垂直密度高，用上超大號文字寫上「Nullah」，附近樓宇都可看到，場內彩色和幾何圖案的組合延伸整個空地，並分開了「遊樂區」、「運動區」和「休息區」，他們又採用可移動的城市傢俱，刺激不同程度的使用者交流。

近日空地突然「大變身」，不少街坊經過都感到好奇。（呂諾君攝）

關草聯：打造創意不離地的社區實驗空間

關注草根生活聯盟總幹事黃佳鑫則指，團體是次獲准以4年9個月的短期租約方式使用空地，設立一個一層高的照顧者支援中心，預計下年4月可完成工程；而現時距離工程開始仍有一段時間，因此他們在「非常協作」的支援下，找到義工、建築師等一同合作，打造有創意且不離地的社區實驗空間。黃又指，申請該處用地涉及各個不同部門，過程繁複且困難，至於短期租約過後是否仍可租用，需視乎政府是否於該處有其他用途。

黃指出，香港很多閒置用地未必適合作大型建設，而水渠道前油站空地過往一片沉寂，希望開放場地後能成為聚腳點，嘗試匯集區內的不同人士，例如空地毗鄰垃圾站，清潔工人也可到空間內用膳、休息，但入場前仍要與其他康文場地規定一樣，必須使用安心出行。

位於通菜街與水渠道交界、本為油站舊址，空地過去的情況：

