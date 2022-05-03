西貢區樓宇滲漏投訴個案激增500宗　屋宇署研究以AI及航拍找源頭

撰文：曾鳳婷
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樓宇滲漏問題是眾多住戶的噩夢，如處理不善，除了面對金錢損失外，更會造成精神壓力，疫下亦會衍生衞生問題。根據統計，在過去一年，西貢區樓宇滲漏投訴個案達1,700宗，比上一年度激增500宗，情況值得關注。今日（3日）屋宇署署長出席西貢區議會會議，被不少區議員追問相關情況。有區議員指出，有住戶已飽受滲漏困擾多年，情況仍未得到改善，希望署方能擴大執法範圍，讓部門能更有效地處理私人住宅渠管及單位樓層之間的滲水問題。

樓宇滲漏問題是眾多住戶的噩夢，如處理不善，除了面對金錢損失外，更會造成精神壓力，疫下亦會衍生衞生問題。根據統計，在過去一年，西貢區樓宇滲漏投訴個案達1,700宗，比上年度激增500宗，情況值得關注。（方國珊提供圖片）

屋宇署署長余寶美今日出席西貢區議會並匯報在區內的工作情況，其間不少區議員對樓宇滲漏問題作出查詢。有區議員指出，樓宇滲漏問題不局限於樓層之間，外牆喉管滲漏問題亦令居民非常困擾，有個案更持續達5年以上，因窗花及煤氣喉受長年累月的滲漏影響而生銹，每隔一段時間便要自費更換。

余寶美表示，署方現時主力處理各種樓宇安全如老化、失修及僭建物等問題，滲漏亦是重要一環。她提到，在過去一年，西貢區樓宇滲漏投訴個案達1,700宗，比上一年度增加500宗，相關的投訴個案每年都有不同程度的增長，余寶美認為是因為市民對樓宇安全有更多了解，以及對疫情感到憂慮。

以往屋宇署均使用傳統測試，如濕度儀量度濕度數值、排水管色水測試、地台蓄水測試、牆壁灑水測試及供水喉管反向壓力測試去查找滲水源頭，惟相關技術需要樓上住戶配合下方能進行。（方國珊提供圖片）

署方使用新測試技術查找滲水源頭

余寶美透露，以往屋宇署均使用傳統測試方法，如以濕度儀量度濕度數值、排水管色水測試、地台蓄水測試、牆壁灑水測試及供水喉管反向壓力測試查找滲水源頭，惟相關技術需要樓上住戶配合下方能進行。因此，自2018年起，署方開始使用新測試技術，如利用紅外線探測儀測試一些肉眼不能察覺的滲水位置及溫度，亦會配合微波斷層掃描，探測混凝土樓板內反映濕度的數據，從而推斷滲水源頭。找到源頭後，便會根據《公眾衞生及市政條例》向有關人士發出妨擾事故通知作出跟進，現時已完成檢查約一半西貢區的個案。

有區議員指出，樓宇滲漏問題不局限於樓層之間，外牆喉管滲漏問題亦令居民非常困擾。（資料圖片）

疫情下，屋宇署推出一次性特別計劃，視察約2萬幢樓高三層以上住用或綜合用途私人樓宇外牆排水系統。截至今年3月，西貢區已全數完成視察目標樓宇，並發出50個渠務修葺令。

區議員促署方設立寬限期測試濕度

西貢區議員張美雄指，不少投訴個案在屋宇署職員上門測試時，結果顯示濕度不足而被停止再調查，他認為相關做法不妥當，「嗰刻冇漏，唔代表已解決」，如滲漏單位短時間內暫時關閉喉管便能影響真實滲漏情況，但事實上滲漏問題仍然存在。在終止調查後，受影響單位需要再次向屋宇署投訴，整個個案流程便要重新進行，即意味拖延時間將會以年為計。他建議署方能設立寬限期，如第一次測試濕度不足後，在稍後另一個時段再給予一次重測機會，而不是直接終止調查。

張展鵬則提到激增500宗個案顯示問題的嚴重性，而樓宇滲漏問題不局限於樓層之間，外牆喉管也是其中一個滲漏來源。他提到現時管理公司並沒有技術處理相關問題，滲漏個案可持續長達5年或以上，當中有個案的窗花及煤氣喉因滲漏而損壞，業主需要每隔兩年自費6萬元自行進行更換，惟至今仍未獲妥善處理。他透露更有個案即使成功找到源頭，涉事單位僅稱會停用相關喉管，但未有進行任何維修，當隔了一段時候重用，滲漏問題又再次發生。

另一名西貢區議員方國珊亦曾接觸區內漏水及喉管淤塞個案，有個案因樓上浴室滲水導致樓下單位需在天花放置接水盤，由於大部分燈筒已浸壞，居民因擔心漏電不敢開燈。其後他們協助在下層天花以濕度儀量度，發現濕度超標。屋宇署為其進行色粉測試，卻未能找到滲漏源頭。部門當時亦有派員到訪懷疑滲漏源頭單位調查，惟對方拒絕開門，需由源頭單位住戶再約定入屋調查的時間，再作處理。方國珊指，漏水情況會影響大廈整體安全，認為署方應擴大執法範圍，不應待喉管爆裂及石屎剝落後才作處理及維修。

屋宇署署長余寶美回覆查詢表示，尋找滲漏源頭的確困難，若發現源頭會作處理，惟一些大廈外牆滲漏涉及細微裂縫，難以察覺。署方正研究使用人工智能（AI）及航拍以更精準地找到滲漏位置。目前如在測試過程中單位的滲漏位置已乾透，亦較難執法，故區議員在會上提到的寬限期，署方會作出參考，例如判定什麼情況下才停止處理個案。對於不願意開門的涉事單位，署方會在掌握足夠的證據先出信，再申請法庭手令以跟進及處理個案。

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