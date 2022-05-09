社署嘉許398個寄養家庭　金獎夫婦16年來不言苦：孩子回應很窩心

寄養家庭的無私奉獻令人感動。社署今年以錄影形式舉行「2022年寄養家庭服務獎頒獎典禮」，嘉許398個無私奉獻的寄養家庭。



獲頒長期服務「金獎」的鍾先生和鍾太，自2006年起成為寄養家長，他們表示，雖然在疫情期間照顧寄養兒童要付出更多時間及精力，但與寄養兒童建立深厚的感情，以及孩子窩心的回應，令二人感到溫馨。（政府新聞處圖片）

今年頒獎典禮的主題是「『寄』有情 『疫』有愛」，獲獎的寄養家庭數目是歷來之冠。典禮頒發多個長期服務獎項，包括「金至尊大獎」、「卓越至尊大獎」、「至尊大獎」、「鑽石大獎」、「金獎」及「銀獎」，獲獎寄養家庭的服務年期由逾5年至逾30年不等，當中分別有兩個及11個寄養家庭服務超過30年及25年，典禮亦設有「非凡貢獻獎」，表揚寄養家庭的優異表現。

至於成為寄養家長15年的陳太（左），她以愛心感染朋友吳太（右）加入寄養服務，實踐「愛傳承 延續愛」的精神，二人更建立了寄養家長WhatsApp群組，讓寄養家長可互相支持及交流育兒經驗。二人與藝人安德尊合照。（政府新聞處圖片）

寄養家長建立通訊群組交流育兒經驗

獲頒長期服務「金獎」的鍾先生和鍾太，自2006年起成為寄養家長，他們表示，雖然在疫情期間照顧寄養兒童要付出更多時間及精力，但與寄養兒童建立深厚的感情，以及孩子窩心的回應，令二人感到溫馨。至於成為寄養家長15年的陳太，她以愛心感染朋友吳太加入寄養服務，實踐「愛傳承 延續愛」的精神，二人更建立了寄養家長WhatsApp群組，讓寄養家長可互相支持及交流育兒經驗。

社署署長梁松泰在片段中讚揚寄養家庭一直無私付出，疫情期間對寄養兒童不離不棄，為有需要的孩子提供遮風擋雨的「家」，亦讓原生家庭有空間解決自身問題，最終可接回孩子照顧，達到家庭團聚的目標。

於1982年成立的社署中央寄養服務課，負責統籌和協調非政府機構提供寄養服務。現時全港共有11間非政府機構提供寄養服務，服務宗旨是讓因家長問題而未能得到家人適切照顧的兒童，透過入住寄養家庭，繼續享受家庭生活，直至他們能與家人團聚或獲得其他長遠的福利安排。截至今年3月31日，本港有954個已登記的寄養家庭，正在接受服務的寄養兒童則有921名。